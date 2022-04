Revelada a identidade do ator por trás do filho do Louro José que apareceu nesta terça-feira no Mais Você

O nome por trás do novo companheiro de Ana Maria Braga no Mais Você já trabalhou na TV Cultura

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 18h35

Nesta terça-feira, 5, após o filho do Louro José fazer sua primeira aparição no programa Mais Você. Muitos espectadores especularam quem estaria por trás no novo mascote do programa da Globo.

De acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, o nome por trás do filho do Louro José é Fábio Caniatto. Fábio foi ator do programa Que Monstro Te Mordeu? da TV Cultura e manipula os bonecos da série Tá Certo? da mesma emissora. O ator também é diretor e coordenador artístico de duas companhias de teatro infantil.

Fábio e o filho do Louro José chegam ao Mais Você para substituir o ator Tom Veiga, que era o intérprete do papagaio querido do Mais Você. Tom faleceu em novembro de 2020 aos 47 anos.

Durante o Mais Você, o novo mascote do programa foi anunciado e emocionou a apresentadora Ana Maria Braga (73).