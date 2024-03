Ana Maria Braga chora ao anunciar morte de funcionário aos 27 anos

Muito emocionada, Ana Maria Braga chora ao contar que funcionário do 'Mais Você' faleceu aos 27 anos; equipe também foi às lágrimas

A apresentadora Ana Maria Braga e sua equipe foram às lágrimas nesta segunda-feira, 18, ao falarem sobre a morte de um integrante da equipe, Gabriel Camargo Mendes. O jovem funcionário, de 27 anos, faleceu neste domingo, 17, em sua casa.

Muito emocionada e com os olhos marejados, a loira contou que o colaborador da cozinha partiu repentinamente. Desacreditada com a morte dele, a comunicadora o homenageou e falou que a causa do falecimento será investigada.

"Era um menino querido por todos nós e hoje nossa equipe tá meio de luto", começou falando do moço. "Tudo indica que foi um ataque cardíaco, a gente só vai saber após o resultado da autópsia", falou que ainda não se sabe com garantia o que houve com ele.

Com a voz embargada, Ana Maria Braga desabafou sobre a partida recente dele."São coisas inexplicáveis da vida. A gente não consegue explicar porque vai embora tão cedo”, falou ela e pediu o intervalo para se recompor.

27 anos , 27 anos . Ana Maria Braga fala em um possível ataque cardíaco. Viva a vida como se fosse o último dia da sua vida. · ⁠O amanhã não existe. Meus sentimentos à família e amigos. #MaisVocê

