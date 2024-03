Ana Maria Braga responde críticas sobre entrevista com Yasmin Brunet

Após receber onda de críticas nas redes sociais, Ana Maria Braga responde os comentários sobre entrevista com Yasmin Brunet após eliminação do BBB 24

A apresentadora Ana Maria Braga usou o seu programa Mais Você para mandar um recado aos telespectadores nesta quinta-feira, 14. Isso porque ela decidiu rebater as críticas que recebeu após entrevista com Yasmin Brunet, eliminada do BBB 24 na última semana.

A onda de comentários negativos se iniciou nas redes sociais, logo após algumas falas da comunicadora sobre Davi, um dos principais rivais da modelo do reality show da Globo, durante a entrevista. No ao vivo, Ana Maria fez questão de esclarecer a situação.

"Ontem tomamos aqui café com a Yasmin, com opiniões a favor e ao contrário. Mas eu acho que tem uma coisa importante, que é a gente respeitar o ser humano", relembrou Ana Maria, que defendeu sua atitude na conversa com Brunet. "Não tô aqui para julgar ninguém. Eu tô aqui para saber das coisas. Se a pessoa é educada comigo, eu só posso ser educada também", declarou a apresentadora.

Confira:

A Ana Maria Braga mandou um recado ao vivo após as críticas pela condução na entrevista com a Yasmin Brunet ontem: "Não estou aqui para julgar ninguém" #BBB24#MaisVocepic.twitter.com/ZLG1rMaVcl — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) March 14, 2024

Luiza Brunet opina sobre conduta de Ana Maria Braga

Logo após a entrevista de Yasmin Brunet para Ana Maria Braga no programa Mais Você, a mãe da modelo, Luiza Brunet, usou suas redes sociais para falar sobre a conduta da apresentadora. Na ocasião, ela agradeceu a comunicadora ao compartilhar um trecho da entrevista.

“Que orgulho tenho da Yasmin. Agradeço à Ana Maria Braga pelo carinho, respeito. Saiba que eu e o Brasil respeitamos sua história e a admiramos muito. 'Ser uma boa mãe é isso, não há modelo perfeito, cada uma faz individualmente o seu melhor.' Te amo, Yasmin”, se declarou Luiza na legenda da publicação.

Yasmin foi a 12ª participante a deixar o reality show, com 80,76% dos votos do público. Ela enfrentou o Paredão ao lado de Lucas Henrique e Isabelle.