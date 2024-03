Luiza Brunet opina sobre conduta de Ana Maria Braga ao entrevistar Yasmin

Após a participação de Yasmin Brunet no 'Café com o Eliminado', Luiza Brunet parabenizou Ana Maria Braga por conduta com a filha

Nesta quarta-feira, 13, Luiza Brunet, usou as redes sociais para publicar um agradecimento à Ana Maria Braga por sua conduta em entrevista com Yasmin Brunet, sua filha. Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária compartilhou um trecho da participação da ex-BBB no Café com o Eliminado, quadro do programa Mais Você.

“Que orgulho tenho da Yasmin. Agradeço à Ana Maria Braga pelo carinho, respeito. Saiba que eu e o Brasil respeitamos sua história e a admiramos muito. 'Ser uma boa mãe é isso, não há modelo perfeito, cada uma faz individualmente o seu melhor.' Te amo, Yasmin”, se declarou Luiza na legenda da publicação.

Yasmin foi a 12ª participante a deixar o reality show, com 80,76% dos votos do público. Ela enfrentou o Paredão ao lado de Lucas Henrique e Isabelle.

Yasmin Brunet revela qual foi o seu único arrependimento no BBB 24

Eliminada, a modelo Yasmin Brunet avaliou sua participação no BBB 24, da Globo. Em uma entrevista para a área de comunicação da emissora, ela contou qual foi seu arrependimento ao longo de sua presença no confinamento.

"Meu único arrependimento foi ter sido explosiva e impulsiva em alguns momentos, ter exagerado nas palavras com algumas pessoas. Nas brigas, houve momentos em que eu me deixei ser levada por emoções que ficam à flor da pele, porque realmente é um mundo paralelo. Eu não imaginei que seria assim, eu não imaginei que seria tão difícil quanto é o jogo em si. Dessas horas que eu exagerei nas palavras e nas colocações eu me arrependo. Mas da forma como eu joguei, não", disse ela.

Então, ela contou como pensava que era o Big Brother Brasil e como realmente foi. "Como espectadora, eu julgava absolutamente tudo o que era feito na casa. E como jogadora é outro mundo, eu não julgo mais ninguém que passou por lá, eu entendo que lá é quase que um universo paralelo onde as emoções ficam completamente à flor da pele. Você está em uma casa com pessoas que nunca viu na vida, tem que conviver com pessoas com as quais você tem embates – e na vida normal você dificilmente teria que fazer isso. Eu não sei se eu entrei muito preparada como jogadora; eu entrei para viver a experiência do Big Brother, sem pensar nessa parte do jogo e, chegando lá, eu iria ver o que fazer. Essa parte do jogo, de fato, foi bem difícil", contou.

Por fim, a modelo comentou quem deve vencer o BBB. "Eu sei que o Davi ganha. Eu torço para a Leidy, gosto muito dela. Ela foi minha aliada lá dentro e é uma amizade que eu quero trazer aqui para fora, com certeza. Ela estava comigo em todos os momentos, ela me ajudou muito e era uma força muito grande para mim. Ela sofria antes de eu sofrer, chorava antes de eu chorar, estava sempre ali quando eu precisava. Nós deitávamos na cama juntas, ela ficava me contando coisas aqui de fora para espairecer. Eu acho que ela é uma pessoa muito forte, com uma história de vida incrível, então eu torço muito por ela", declarou.