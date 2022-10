Ana Furtado relembra diagnóstico de câncer: "Todo mês é Outubro Rosa"

O Outubro Rosa chegou e Ana Furtado (48) relembrou a importância da prevenção ao câncer de mama em participação no palco do Faustão na Band, na última segunda-feira, 17! A atriz, que já foi diagnosticada com a doença em 2018, ressaltou que "Todo mês é Outubro Rosa".

A apresentadora contou que muitas vezes o diagnóstico parece distante - pois muitas mulheres acham que nunca serão vítimas da doença -, mas esse diagnóstico é mais frequente do que parece!

“O câncer de mama é o câncer de mais mata mulheres no mundo”, disse ela, que ainda completou: "A gente se acha muito distante desse diagnóstico, que nunca vai acontecer com a gente, mas no dia que eu decidi revelar que estava doente, eu quis mostrar para todo mundo que o câncer de mama pode acontecer com qualquer uma de nós, mulheres."

Ana contou que após o tratamento ela decidiu ser um símbolo brasileiro de combate à doença: “Eu percebi que seria, a partir de então, uma responsabilidade minha não só levantar essa bandeira, mas me tornar um símbolo e uma inspiração para essas mulheres”.

Ela destacou também a gravidade da doença, mas ressaltou que é, sim, possível superar o câncer de mama: “A luta é difícil, é muito dura, mas é possível. Claro, que você tem que ter muita fé e acesso ao tratamento, todo mês é outubro rosa”.