Alanis Guillen encanta ao mostrar bastidores de 'Pantanal' com Isabel Teixeira, Almir Sater e Jesuíta Barbosa

Alanis Guillen compartilha fotos nos bastidores do remake de 'Pantanal' com atores que integram o elenco e lindas paisagens

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 11h31

A atriz Alanis Guillen (24) usou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores mais registros nos bastidores de Pantanal!

Na madrugada desta quinta-feira, 23, a intérprete de Juma na trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, publicou uma sequência de fotos em meio às gravações da novela das nove.

Em um vídeo, ela aparece ao lado do parceiro de cena Jesuíta Barbosa (30), comendo doce. Em outro, Alanis posou se divertindo com Isabel Teixeira (48), que dá vida a Maria Bruaca. Guillen ainda postou uma imagem de Almir Sater (65) em chalana, além de mostrar parte da equipe da produção e lindos cenários no local.

Nos comentários, os internautas destacaram a beleza do Pantanal. "Que sequência linda de vídeos e fotos, uma energia tão boa", "Amo ver os bastidores", "O Brasil te ama", elogiaram.

Alanis Guillen fala sobre química com Jesuíta Barbosa

Em participação no programa Encontro, Alanis Guillen comentou sobre a conexão com seu par romântico em Pantanal, o ator Jesuíta Barbosa. "Ele é um parceiraço e a gente constrói tudo junto. Para a cena em que eles se amam, a gente encontrou na hora como seria, vivendo junto, no olho, no peito e na mão dada. Não se faz nada sozinho", disse ela.

Confira as fotos de Alanis Guillen nos bastidores de 'Pantanal':