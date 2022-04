Alanis Guillen celebra cena de Pantanal: "Tenho guardado no peito, na carne"

A atriz que vive 'Juma' em Pantanal, celebrou uma cena especial da novela

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 16h15

A atriz Alanis Guillen (23) está brilhando como Juma em Pantanal, e na última terça-feira, 19, mostrou todo seu talento no capítulo da novela.

Na cena exibida na última terça-feira, Juma, fica cara a cara com sua mãe, Maria Marruá, em forma de onça.

E claro, a cena forte repercutiu entre os internautas atentos à novela, e Alanis Guillen comentou o capítulo especial nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Alanis compartilhou a cena e escreveu: "O encontro. Mais uma cena que tenho guardado no peito, na carne. O Pantanal não dá pra explicar. Só vivendo. Quero deixa aqui registrado essas imagens pq essa cena foi muito especial de fazer. Esse trabalho ta me fazendo descobrir mundos (dentro e fora) que jamais imaginei. E como é legal ver vocês também tão envolvidos", declarou.

