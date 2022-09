Agatha Moreira sonha com carreira internacional: “Oportunidades estão cada vez maiores”

Agatha Moreira conta sobre seu sonho de trabalhar fora do país

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 20h09

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, a atriz global Agatha Moreira (30) contou que sonha em trabalhar em produções internacionais agora que completou 10 anos de carreira.

"Tenho muita vontade de seguir atuando, com personagens desafiadoras, e, quem sabe, ter a oportunidade de trabalhar também fora do país, em outras línguas. Tenho esse sonho. As portas do mercado internacional estão cada vez mais abertas, a internet encurtou algumas distâncias. E, se a arte imita a vida, na nossa vida às vezes a gente se depara com pessoas de diversas partes do mundo, então trazer isso cada vez mais para a ficção é uma iniciativa muito legal. Então acho que as oportunidades estão aí, cada vez maiores”, contou ela.

Agatha Moreira comemora vitória em quadro do Domingão

Durante sua participação no quadro Batalha do Lip Sync, Agatha Moreira saiu com a vitória e comemorou em suas redes sociais. Disputando contra o ator Rainer Cadete, com quem trabalhou em Verdades Secretas, a atriz conseguiu ganhar graças a sua performance de Miley Cyrus cantando Wrecking Ball, tendo cantado Você Me Vira A Cabeça, de Alcione, durante o aquecimento.

Em seu Instagram, Agatha compartilhou algumas fotos em que aparece com um conjunto branco usado na apresentação no Domingão.

“I came in like a wrecking ball. Amei participar dessa batalha de Lip Sync! Me senti a própria @mileycyrus. Obrigada @rainercadete pela alegria e parceria sempre biguiii. Obs: a última foto que é a prova de que eu venho ensaiando há anos essa performance. Kkkkkkkkkk", disse a atriz na legenda.

Enquanto isso, seu adversário performou ao som de Tá Escrito, do Grupo Revelação e como Elvis Presley. Mas não foi o suficiente para bater a apresentação de Agatha.

Veja a publicação de Agatha comemorando sua vitória: