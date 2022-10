Agatha Moreira deixa fãs sem ar em fotos topless para promover lançamento de série

Atriz Agatha Moreira usa suas redes sociais para promover Verdades Secretas 2 com fotos picantes

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 21h57

Nesta terça-feira, 4, a atriz Agatha Moreira resolveu chocar seus seguidores com algumas fotos picantes! Ela abriu um álbum de fotos fazendo topless para promover a estreia de Verdades Secretas 2 na TV Globo.

Agatha aparece usando apenas calcinha e meia calça pretas, com um “X” para tampar seus seios em uma das fotos, e nas outras, utiliza seu braço para esconder que não está usando nada na parte de cima.

As fotos são na versão “Giovanna” da atriz, de quando estava gravando a produção de Walcyr Carrasco. “Giovanna Energy. Pra quem ainda não sabe, hoje estreia Verdades Secretas 2 na @tvglobo. E se eu fosse vc eu não perderia nenhum capítulo.. Giovanna vem aí!! ainda mais intensa e com MUITA sede de vingança! Obrigada @walcyrcarrasco e @amoramautner por esse presente! Obrigada público pelo carinho! Fizemos tudo com muita dedicação e amor pra vcs, espero que gostem!”, escreveu Agatha na legenda da publicação.

O corpão da atriz deixou muitos seguidores sem ar, arrancando diversos elogios de seus fãs. “GATA”, comentou uma. “Não aguento”, exclamou outra. “A mais linda de todas”, disse uma terceira. Além das diversas carinhas apaixonadas e emojis de coração espalhados por aí.

Veja a publicação de Agatha Moreira fazendo topless:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha Moreira sonha com carreira internacional

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, Agatha Moreira disse que sonha em trabalhar em obras internacionais agora que completou 10 anos de carreira.

"Tenho muita vontade de seguir atuando, com personagens desafiadoras, e, quem sabe, ter a oportunidade de trabalhar também fora do país, em outras línguas. Tenho esse sonho. As portas do mercado internacional estão cada vez mais abertas, a internet encurtou algumas distâncias. E, se a arte imita a vida, na nossa vida às vezes a gente se depara com pessoas de diversas partes do mundo, então trazer isso cada vez mais para a ficção é uma iniciativa muito legal. Então acho que as oportunidades estão aí, cada vez maiores”, contou ela.