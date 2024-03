Affair de Xamã, atriz de Renascer avalia boatos sobre intimidade: 'Reservada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mel Muzillo comenta repercussão de trabalho em Renascer e como lida com comentários sobre vida pessoal

Estreante no mundo da televisão, Mel Muzillo (18), a Ritinha da novela Renascer, da TV Globo, confessa que ainda está se acostumado com a vida de famosa. Alvo de boatos nas redes sociais após ser flagrado com o cantor Xamã (34), ela conta que se assustou ao ver sua intimidade sendo discutida na mídia.

Durante bate-papo com CARAS Brasil, que esteve nos Estúdios Globo nesta terça-feira, 12, para acompanhar as gravações das novelas da emissora, Mel comentou como tem lidado com a fama e confessa que tem adorado acompanhar a repercussão de seu trabalho na novela.

"Acho que a fama é uma consequência. Eu não buscava por fama, mas acho que o nosso trabalho traz isso como consequência. Tem bônus e ônus, em alguns aspectos é muito gostoso ser reconhecido pelo seu trabalho, mas por um outro lado é uma exposição absurda que eu nunca tinha me dado conta antes", afirma.

Nas últimas semanas, a atriz virou destaque após ser flagrada com Xamã, seu par romântico na novela de Bruno Luperi. Apesar dos dois não assumirem nenhum tipo de relacionamento, os fãs não pouparam nos comentários e apostam que um romance está acontecendo nos bastidores.

Leia também: Renan Monteiro celebra mudanças em Renascer e elogia elenco diverso: "A cara do Brasil"

Questionada sobre as especulações e comentários sobre sua intimidade, a artista confessa que nunca imaginou que isso poderia ser pauta pública e ficou um pouco assustada com a dimensão. "De primeira me incomodou, porque eu sempre fui muito reservada com a minha vida pessoal, então todo mundo saber o que tá acontecendo, todo mundo vê, eu fiquei meio assustada".

"Mas agora também eu entendo que é consequência do nosso trabalho, não tem muito o que fazer. As pessoas vão falar, vão inventar, vão criar coisas absurdas e não tem que fazer", diz ela, que recentemente foi vista em uma pastelaria com o rapper.

Ainda durante a entrevista, a jovem aproveitou para comentar sobre a química entre os personagens que os telespectadores tanto elogiam. Para ela, a repercussão positiva é a resposta de um trabalho que começou ainda no ano passado.

"A gente começou [a preparação] em setembro, sentimos que fez muita diferença. A gente conversava muito sobre como a gente achava que eles seguiam, se eles realmente tinham amor ou se é uma coisa mais carnal. Então acho que a gente trocou muito e isso fez diferença para as pessoas estarem falando positivamente", avalia.