Renan Monteiro celebra mudanças em Renascer e elogia elenco diverso: "A cara do Brasil"

Em entrevista à CARAS Brasil, Renan Monteiro comentou sobre Renascer trazer representatividade do povo baiano e brasileiro para a tela da Globo

Renan Monteiro está empolgado com a estreia do remake de Renascer, da TV Globo. Presente no elenco principal da trama, o artista tem celebrado a diversidade no elenco da nova versão da novela, que agora tem representado mais a Bahia. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, ele falou sobre as mudanças na adaptação.

"Me sinto privilegiado e poder ser porta-voz de tudo isso", disse o intérprete de José Augusto, que na primeira versão da trama de Benedito Ruy Barbosa, foi vivido por Marco Ricca.

"O mundo mudou e Renascer mudou junto com esse mundo, a começar com a família, que é uma família preta - que tem Marcos Palmeira, Marcelinho Melo Junior, Juan Paiva e o Rodrigo Simas. É uma família com a cara do Brasil, na versão original eram todos brancos", relembra.

No remake, José Augusto sofreu algumas alterações e enfrentará alguns dilemas pessoais diferentes da versão de 1993. Agora ele será um médico bem-sucedido que descobrirá que é infértil. Morando em Salvador, ele passará a fugir do pai após ter o CRM cassado e descobrir que esposa ficou grávida depois de uma traição.

Leia também: Davi vai mostrar a força que o baiano tem, diz irmã após novo Paredão no BBB 24

Questionado sobre o provável sucesso da trama e a alta visibilidade na mídia, o ator garante que está super preparado para enfrentar todas as consequências. "Estou preparado, sim. E estou muito feliz", afirma o ator, que recentemente esteve na última temporada da série Reis, da Record.

"Há 30 anos eu faço teatro, viajei o mundo com peças, prêmios, fiz muito cinema também e na televisão eu venho galgando um espaço. Agora chegou a hora, então eu estou preparada e muito feliz. Estou me dedicando bastante para emocionar as pessoas", garantiu, que, apesar de ser carioca, já está falando com o sotaque baiano do personagem: "Às vezes em casa eu tô falando e parece que eu sou baiano. Tem gente que pergunta: 'Mas você é da Bahia?'. Mas que bom, tem que parecer mesmo".