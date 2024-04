Adriana Birolli revela que já ouviu grosserias de atriz veterana

Adriana Birolli relembra história dos bastidores da novela Viver a Vida, da Globo, quando ouviu grosserias de uma atriz

A atriz Adriana Birolli surpreendeu ao contar uma história dos bastidores da novela Viver a Vida, da Globo, na qual atuou entre 2009 e 2010. Em uma entrevista no podcast Papagaio Falante, ela contou que ouviu grosserias de uma atriz veterana na época das gravações, mas fez questão de não revelar nomes.

“Tinha muitas iniciantes. Eram muitos atores começando nessa mesma novela. Tinha um certo respaldo de todo mundo. […] Teve atriz mais velha que queria causar, que brigava com as novas. Eu que não dava muito espaço”, disse ela.

Então, ela contou uma história: “Tinha uma que entrava no carro com as outras três, supernovas e que estavam começando, e dizia: ‘Eu não quero ouvir um pio até chegar no Projac’. Elas dividiam um carro. Se fosse eu ali, diria: ‘Se enxerga, querida. Pega um táxi. Tá pensando o quê?”.

Birolli ainda contou uma frase que ouviu dessa atriz nos bastidores. “Ai, estou com uma vontade de dar uma porrada na cara de alguém’. Eu fui bem pertinho e falei: ‘Então dá’”, relembrou, e completou: “Isso foi um grão de areia que aconteceu durante a novela. Não tenho nada contra essa pessoa, mas que teve, teve”.

Por fim, Adriana Birolli elogiou a atriz Lilia Cabral, com quem também já trabalhou nas novelas da Globo. “A Lilia Cabral fazia o papel da minha mãe. É uma pessoa incrível, que recebeu a gente de braços abertos. Estava ali disposta e disponível para nos ajudar no que a gente não soubesse, não conseguisse ou qualquer dúvida que tivesse”, afirmou.

O namorado de Adriana Birolli

Discreta com a sua vida pessoal, a atriz Adriana Birolli surpreendeu ao ser flagrada em um passeio com o namorado, o diretor Ivan Zettel. Os dois quase não são vistos juntos publicamente, mas foram fotografados em um passeio na noite.

Os dois apareceram curtindo uma noite de compras em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram sintonia. Eles foram fotografados conversando e dando risadas durante a caminhada.

Ivan é 26 anos mais velho do que ela. Os dois moram juntos no Rio de Janeiro há alguns anos.