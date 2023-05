Adriana Birolli curte passeio com o namorado, que é 26 anos mais velho

Adriana Birolli é flagrada em passeio com o namorado, Ivan Zettel, que é 26 anos mais velho do que ela

Discreta com a sua vida pessoal, a atriz Adriana Birolli surpreendeu ao ser flagrada em um passeio com o namorado, o diretor Ivan Zettel. Os dois quase não são vistos juntos publicamente, mas foram fotografados em um passeio na noite de quinta-feira, 25.

Os dois apareceram curtindo uma noite de compras em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram sintonia. Eles foram fotografados conversando e dando risadas durante a caminhada.

Ivan é 26 anos mais velho do que ela. Os dois moram juntos no Rio de Janeiro há alguns anos.

Vale lembrar que Birolli é conhecida por seus trabalhos em Império, Fina Estampa e Viver a Vida, todas da TV Globo. Já seu namorado, comandou diversas novelas como O Dono do Mundo, De Corpo e Alma e O Cravo e a Rosa. Além disso, ele também esteve nas produções de Belaventura e Escrava Mãe.

Fotos: Adão / AgNews

Adriana Birolli curte dia na natureza com o namorado

Recentemente, a atriz Adriana Birolli aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir a natureza. Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques em que aparece exibindo suas curvas ao surgir usando um biquíni azul, enquanto toma banho de cachoeira.

Birolli também mostrou que estava curtindo o local ao lado de seu namorado, o diretor de TV Ivan Zettel (62), com quem começou a se relacionar durante a pandemia da covid-19. Na legenda do post, a artista contou que estava renovando as energias em meio à natureza para aproveitar a nova semana. "Renovando as energias para começar uma linda semana!", escreveu ela.