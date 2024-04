Adriana Araújo busca proximidade com público em novo programa: 'Dar minha opinião'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com a jornalista Adriana Araújo sobre o novo formato do programa 'Entre Nós'

A partir desta segunda-feira, 15 de abril, o programa Entre Nós ganha um novo formato. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa e conversou com a jornalista Adriana Araújo (51), ela compartilhou sobre suas expectativas para o lançamento dessa nova fase e reforça que continuará com sua essência no jornalismo: "Dar minha opinião".

O programa, que era exclusivo da Rádio Band News FM, agora também será exibido na BandNews TV. Adriana é conhecida por sempre se posicionar durante a apresentação do Jornal da Band, ela comenta que essa abordagem vai continuar no novo formato do Entre Nós.

"Eu não vou me furtar de dar minha opinião sempre que eu achar que ela tem importância e faz sentido ser emitida. Não que todo mundo vai concordar comigo, isso não existe, mas se é um assunto relevante, algo de grande repercussão, dar minha opinião, de alguma forma, pode contribuir", declara.

"Eu não sou uma jornalista que acha que a todo instante deve opinar, você sai da opinião e vira palpite. Quando eu der minha opinião, é porque ela é, de fato, minha e eu acho que pode fazer sentido e alcançar pessoas para pensarem sobre aquele ponto de vista, que, naquele momento, é o meu", complementa.

ENTRE AS PESSOAS

Adriana comenta que está bastante ansiosa para esse novo formato do programa. De acordo com a apresentadora, ela sempre busca estar próxima do seu público: "Ele diz o que eu pretendo, não é da minha fala para que os outros só escutem, consumam o que estou passando de informação, é o propósito desse projeto que ele seja uma conversa entre nós".

"O nome do programa é algo que eu tento praticar diariamente no meu cotidiano, quero estar entre as pessoas, então, onde eu estou trabalhando quero buscar o diálogo, a conversa, entendimento e, em casa, estar próxima, com tantas tecnologias, a gente está distante", compartilha.

QUATRO É DEMAIS?

Adriana Araújo, que segue também como âncora do Jornal da Band, contará com a parceria de Thaís Dias e Renan Sukevicius, responsáveis pela cobertura dos acontecimentos mais relevantes do dia, e Juliana Rosa, que trará o panorama econômico do Brasil e do mundo.

"É um desafio para nós quatro, a gente vai, em alguns momentos, falar junto, mas vamos administrar esse quarteto, o primeiro não vai sair tudo perfeitinho não, mas o fato é que a gente está muito conectado com a relevância da notícia, com a prioridade total que é a informação", compartilha Adriana.

A atração estará no ar, ao vivo, das 14h às 16h, tornando-se o primeiro jornal brasileiro a ser apresentado de um estúdio de rádio, um de televisão e nas plataformas digitais simultaneamente.