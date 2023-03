Acabou! Sai o resultado do teste de DNA da suposta filha de Silvio Santos

Sai o resultado do teste que a Justiça ordenou; Silvio Santos poderia ter uma sétima filha

Chegou ao fim a disputa judicial entre Clemozoide Terezinha Lundgren e o apresentador Silvio Santos. É que o empresário foi obrigado a fazer um exame de DNA após ser acusado de ser pai biológico da mulher que hoje tem 72 anos.

Nesta segunda-feira (13), o resultado se tornou público e saiu como o esperado pela família Abravanel: o exame revelou que os dois não são pai e filha.

"Houve exclusão da paternidade biológica na análise comparativa do DNA do sr. Senor Abravanel em relação a Clemozoide Terezinha Lundgren. Os resultados laboratoriais obtidos após a tipificação de 46 locos genéticos do DNA dos periciados foram analisados, confirmados e reconfirmados por meio de exames genéticos de prova, de contraprova e re retroprova", afirma o laudo, emitido em 8 de setembro de 2022. As informações são do colunista Gabriel Perline, do iG.

O resultado do exame saiu em setembro de 2022, mas só foi publicado nesta segunda.

GENEROSO

Ícone do SBT, o assistente Gonçalo Roque ganhou uma casa de presente de Silvio Santos durante a pandemia. A informação foi revelada pela esposa do profissional, Janilda Nogueira. "Foi um presentão. O Roque é tão ativo, apaixonado pelo trabalho, não foi fácil. Entrou em depressão [na pandemia], chorava. Ficou mal, ficou muito mal. Mas graças a Deus, depois, a coisa foi se resolvendo", revelou ela para o jornalista Roger Turchetti.

Segundo ela, o lugar ajudou a melhorar a qualidade de vida da família, já que Roque pode praticar exercícios e cuidar da saúde. "Ainda bem que a gente veio pra esse lugar que é um condomínio que a gente pode sair, caminhar, porque lá em São Paulo estava difícil", contou.

Com dois netos, o casal morava em um casa na Zona Norte de São Paulo. "Aí a gente veio pra esse condomínio. Ganhamos essa casa de presente do Silvio [Santos]", disse.