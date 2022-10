Abatida, Ticiane Pinheiro reaparece e homenageia a mãe de César Tralli: ''Vestido sogrinha''

Na rede social, Ticiane Pinheiro reapareceu usando roupa liga à de mãe de César Tralli e desabafou

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) reapareceu na rede social nesta quinta-feira, 13, após ficar dias sem mostrar o rosto depois do falecimento da mãe de César Tralli (51), Edna Tralli, de 74 anos.

Em seus stories no Instagram, a jornalista compartilhou uma selfie no espelho para mostrar um vestido estampado longo que tinha relação com a sogra. "Vestido sogrinha", disse a loira sem dizer se ganhou a roupa da avó de sua filha ou se a peça era da falecida.

Muito abatida com a notícia da morte repentina de Edna Tralli em um acidente aéreo com o namorado, que também faleceu e era piloto da aeronave, Ticiane Pinheiro surgiu de óculos escuros e com o semblante sério.

Ainda no registro, a apresentadora do Hoje Em Dia colocou uma figurinha dizendo em inglês que sente falta da sogra. "Miss you", desabafou sobre a saudade que está sentindo.

Desde a notícia da tragédia, Ticiane Pinheiro vem homenageando a mãe de César Tralli e mostrando o quanto a amava."Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, disse ela ao compartilhar uma foto abraçada com Edna Tralli.

O jornalista César Tralli está de luto desde o início desta semana. A mãe dele, Edna Tralli, faleceu no domingo, 9, em um trágico acidente de avião. A causa da morte foi confirmada pela Globo em um comunicado ao site UOL.

“A Globo se solidariza e oferece todo apoio ao jornalista Cesar Tralli por conta da perda de sua mãe em um acidente aéreo. Nos próximos dias, ele será substituído por Alan Severiano no JH e por Leilane Neubarth no Edição das 18, da GloboNews”, informaram.

