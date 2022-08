Ticiane Pinheiro leva a filha, Manuella, para curtir apresentação no teatro

Ticiane Pinheiro levou a pequena Manuella para curtir uma apresentação da 'Turma da Mônica' no teatro

Redação Publicado em 06/08/2022, às 17h08

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) aproveitou o sabadão da melhor forma! Ao lado da caçula, Manuella de três aninhos. A dupla foi ao teatro assistir uma peça musical.

Neste sábado, 6, Ticiane Pinheiro levou a pequena Manuella para assistir uma apresentação da Turma da Mônica, em musical.

Através de seu perfil no Instagram, Tici surgiu coladinha a Manuella, que deu um beijinho na mãe no clique especial. As duas surgiram combinando looks de inverno, ambas com calça jeans, casacos beges e bota no mesmo tom!

A foto compartilhada por Ticiane e Manuella esbanjando fofura, renderam altos elogios para a dupla, e os internautas comentaram: "Que lindas", disse um. "É muita fofura!", comentou outro. "Mãe e filha lindas demais", escreveu o terceiro.

Veja a foto de Ticiane Pinheiro com Manuella:

Ticiane Pinheiro e César Tralli celebram o aniversário da filha

Em julho, Ticiane Pinheiro e César Tralli (51) escolheram o domingão, dia 10, para comemorar o aniversário da filha caçula, Manu, adiantado. Em um buffet de São Paulo, os apresentadores receberam familiares e amigos para um festão temático e cheio de detalhes.

