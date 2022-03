Reynaldo Gianecchini recebe amigos famosos em peça com Tainá Müller

Artistas como Claudia Raia e Mariana Ximenes marcaram presença na peça 'Brilho Eterno', que tem Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller no elenco

O ator Reynaldo Gianecchini (49) foi surpreendido por algumas celebridades em seu novo projeto no teatro!

Ao lado de Tainá Müller (39), o artista estrela a peça Brilho Eterno em São Paulo. O espetáculo teve sua estreia no último dia 25 no Teatro Procópio Ferreira na capital paulista.

Gianecchini e Tainá interpretam um casal apaixonado numa versão adaptada do filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004) com os atores Jim Carrey e Kate Winslet.

Na segunda-feira, 28, alguns famosos como Mariana Ximenes, Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Ricardo Tozzi, Bruno Fagundes, Paloma Bernardi, Rodrigo Simas e Letícia Spiller fizeram parte da plateia.

Em seu feed no Instagram, Gianecchini postou registros nos bastidores do espetáculo.

"Ainda sobre nossa estreia delicia do findi mas agora pra falar de amizade!! Foi uma carga forte de amor no meu coração. Obrigado a todos que vibraram com a gente. Queria ter feito um registro com todos, mas não deu", disse ele ao postar clique com amigos famosos.

"Parceiras da vida!!!!!", se derreteu ao posar com Claudia Raia e Mariana Ximenes.

Tainá Müller celebra estreia de peça

Tainá Müller usou suas redes sociais para comemorar a estreia da peça Brilho Eterno, do diretor Jorge Farjalla, na capital paulista, e fez agradecimento especial aos colegas.

"Estreamos. Ufa. Nasceu. Gratidão a todes que já foram nos assistir. Gratidão imensa a essa oportunidade de voltar ao palco depois da pandemia que parou tudo. De reencontrar pessoas, de olhar no olho, de já ver rostos sem máscara, de poder estar ao viva, em corpo e alma presente no exercício do meu ofício. Gratidão ao meu diretor @jorgefarjalla pela loucura genial compartilhada, criatividade imensa e espírito em eterna suspensão. Sagrado & profano. Gosto disso. Você me inspira e me pira! hahahah Gratidão ao meu parceiro amado @reynaldogianecchini, esse ser de luz. Como é bom sonhar alto junto com você, meu amigo talentoso! Nossos destinos foram traçados na maternidade. Hahaha. Gratidão à minha amiga e parceira de cena talentosa @renatabras1, pela escuta em cena e fora dela, pelo rezo de mãos dadas e por um tanto mais de coisas boas que a gente vem dividindo nesse tempo. Ao @fabioventuraoficial pelo talento inspirador. Tua delicadeza e sensibilidade me tocam desde o primeiro dia, Fabinho. Gratidão também ao genial @wilsondesantos, que quase me atrapalha em cena (toda vez!) porque é muito difícil não rir de tudo o que ele faz. E ao querido @tomkarabachian. Tomtom, ontem me peguei elogiando sua mãe pela criação maravilhosa que te deu. Hahahah. Ô guri bem criado, educado e talentoso esse! Você bota o Procópio inteiro pra fungar na sua cena final", disse ela, agradecendo ainda à equipe de produção do espetáculo.

Confira os posts de Reynaldo Gianecchini e Tainá Muller sobre nova peça:

