Reynaldo Gianecchini impressiona ao mostrar ensaio de dança Vogue

Em cartaz com o espetáculo 'Priscilla: a Rainha do Deserto', Reynaldo Gianecchini arrancou elogios dos fãs ao mostrar ensaio de dança: "Venham ver"

Reynaldo Gianecchini tem se entregado completamente ao novo papel! Nesta quinta-feira, 6, o ator atualizou suas redes sociais com um vídeo do ensaio de dança Vogue e acumulou elogios. Ele está em preparação para entrar em cartaz no musical Priscilla: A Rainha do Deserto, dando vida à drag queen Mitzi/Tick, uma das protagonistas do espetáculo que estreia no dia 7 de junho, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

"É Vogue que vocês querem? Tbt [throwback thursday, em inglês] das minhas primeiras aulas e coreografia com a mestra Mari Barros, que é a coreógrafa de Priscilla: A Rainha do Deserto", disse ele na legenda da publicação.

Na sequência, Gianecchini desabafou sobre o desafio de interpretar a personagem. "Fazer uma drag tem sido um desafio gigante e que bom poder contar com tantos profissionais incríveis! Venham ver, tá muito lindo tudo!", declarou.

Os elogios dos internautas e amigos do artista tomaram conta dos comentários. "Meu Deus! Que maravilhoso!", disse Claudia Leitte. "Uau!", comentou Sandy. "Arrasa muito", opinou um seguidor.

Reynado Gianecchini sai da zona de conforto no teatro

Dupla nos palcos, Reynaldo Gianecchini e Wallie Ruy não escondem a empolgação com Priscilla: A Rainha do Deserto. O espetáculo, que estreia em São Paulo nesta sexta-feira, 7, foi desafiador para ambos, que interpretam Anthony Belrose e Bernadette Bassenger, respectivamente.

"Me senti acolhido mas cheguei cheio de medo também, porque eu nunca tinha feito um musical. É totalmente fora da minha zona de conforto", conta Gianecchini, em entrevista à CARAS Brasil após a passagem exclusiva de cena da peça realizada em São Paulo na última terça-feira, 4. "O processo é gigante, de suor e lágrimas. Sinto que venci uma batalha gigante."

O ator diz que precisou se empenhar bastante para viver Belrose, personagem que trabalha como a drag queen Mitzie Mitosis. Além dele, o ator Diego Martins interpreta o amigo Adam Whiteley, que se monta da drag queen Felicia.

Ruy, vencedora do prêmio Shell de melhor atriz, diz que não teve desafios para encarnar Bernadette, papel que alterna com Verónica Valenttino, já que, assim como a personagem, também é uma mulher trans. Para ela, o musical dá um passo importante ao trazer diversidade no elenco.

"Não estou tento grandes dificuldades em fazer a Bernadette, porque eu sou uma travesti. E ser uma travesti, fazendo outra travesti com a certeza de existência não seria possível se não fossem duas travestis fazendo. Eu e a Verónica temos uma parceria de vida, de anos, e isso só fortalece", afirma.

Agora, os dois se animam com a proximidade da estreia. Para eles, subir no palco trará a parte mais divertida após toda a preparação e trabalho duro que tiveram com a montagem que permanecerá até setembro na capital paulista, no Teatro Bradesco, em Perdizes, bairro da zona oeste. Confira a entrevista completa!