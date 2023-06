Renato Rabelo revela bastidores de espetáculo musical ‘Mamma Mia!’

Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, o ator Renato Rabelo se diverte na companhia do elenco do musical 'Mamma Mia!’

O ator Renato Rabelo (52) está celebrando seu sucesso como o personagem ‘Bill’ na peça musical ‘Mamma Mia!’, que estreia sua segunda temporada no dia 1 de junho no Teatro Multiplan no Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, o artista se divertiu ao mostrar os bastidores do espetáculo e entrevistar seus colegas de elenco.

Antes de assumir o papel como repórter por um dia, o ator relembrou sua trajetória profissional: “Há 30 anos eu estava me preparando para fazer a novela ‘A viagem’, como personagem ‘Padilha’, que seria minha segunda novela na Globo e uma curiosidade, naquela época eu já cantava", disse Renato ao celebrar os 30 anos de CARAS.

Com um pequeno tour por algumas ativações do teatro, Renato assumiu o microfone e comemorou o seu sucesso da montagem dirigida por Charles Möeller (56) e Claudio Botelho (58): “Todo dia este teatro está esgotado, porque Mamma Mia é um sucesso mundial! Já foi montado em mais de 30 países, até no Japão”, celebrou.

Em seguida, Renato entrevistou seus colegas de elenco. Começando pelos protagonistas, Maria Brasil e Diego Montez que interpretam ‘Sophie’ e ‘Sky’: “Quem é esse pai afinal?”, ele perguntou sobre a trama, que gira em torno da paternidade da personagem: “As pessoas vão ter que assistir para tentar descobrir”, a loira fez mistério.

As atrizes Claudia Netto (59), Maria Clara Gueiros (58) e Gottsha (53), que interpretam respectivamente ‘Donna’, ‘Tanya’ e ‘Rosie’, não escaparam das entrevistas: “Do palco para vida”, disse Renato, que se divertiu no camarim das amigas: “É um prazer, uma realização, desde que eu vi ‘Mamma Mia ‘pela primeira vez, eu falei, quero ‘fazer isso’", Cláudia celebrou o papel.

Renato também aproveitou para entrevistar os atores Sérgio Menezes e André Dias, que interpretam os outros possíveis pais de ‘Sophie’, os personagens ‘Sam’ e ‘Harry’: “É uma briga para saber quem é esse pai verdadeiro. Só assistindo Mamma Mia você vai saber, ou não…”, eles brincaram e fizeram mistério.

Assista ao vídeo completo aqui:

A reinvenção do ator Renato Rabelo:

Com mais de três décadas de televisão e teatro, o ator Renato Rabelo também se aventura na internet. O artista se reinventou e lançou seu podcast no Youtube, 'Papagaio Falante', ao lado do humorista e amigo Sérgio Mallandro (67). Em entrevista à CARAS Brasil, Renato abriu o coração e revelou mais detalhes sobre o novo desafio.