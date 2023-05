Reinvenção do ator Renato Rabelo

Seja nos palcos ou na internet, Renato Rabelo abraça novos desafios

Para Renato Rabelo (52), o artista tem que estar sempre em movimento, se reinventando. E é isso que ele tem feito. Com mais de três décadas de televisão e teatro, agora, ele se aventura na internet. “São novos tempos e a gente precisa se adaptar. Então, acho que devemos atirar para tudo quanto é lado mesmo, a gente tem que se moldar e, onde precisar, eu estarei”, afirma o artista, durante tarde no 4e5 Bar, na orla da Barra da Tijuca, na Cidade Maravilhosa.

Ao lado do humorista e amigo Sérgio Mallandro (67), ele comanda o podcast Papagaio Falante no Youtube. “É um barato, porque não me sinto como um apresentador, é um colega batendo papo. Não sou jornalista, então, a gente faz uma pauta muito livre, sem elaborar perguntas, a gente deixa acontecer. Estou aprendendo muito”, conta Renato, que iniciou sua carreira na TV como VJ na TV Rio.

O lado artístico, no entanto, não ficou de lado. Após temporada do musical Mamma Mia nos palcos cariocas, ele se prepara para desembarcar na capital paulista com o prestigiado espetáculo. “Mamma Mia é um grande fenômeno. A história cativa todo mundo, as músicas do ABBA são infalíveis, então pega todas as gerações”, afirma ele.

FOTOS: VINICIUS VELLYS