Júlio Oliveira destaca força de nova peça para cultura LGBTQIA+: "Continua atual"

The Boys in the Band

Em entrevista à CARAS Brasil, Júlio Oliveira falou sobre a preparação para estrear na montagem brasileira do espetáculo The Boys in the Band, em São Paulo

De volta aos palcos brasileiros depois de 53 anos, a nova montagem do espetáculo The Boys in the Band - Os Garotos da Banda tem deixado o ator Julio Oliveira (33) mega ansioso para a estreia da produção, que acontece nesta terça-feira, 31, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. "Continua atual", disse.

Em entrevista à CARAS Brasil, Julio detalhou um pouco dos bastidores da peça, que ganhou sua primeira versão brasileira em 1970, durante a ditadura militar. Segundo o artista, apesar do espetáculo se passar em 1968, a discussão sobre o universo LGBTQA+ continua bastante atual.

"Quando o espetáculo como esse, que deu tanta repercussão e inclusive serviu como um trampolim para revolta de Stonewall, volta 55 anos depois no Brasil, você percebe que infelizmente muita coisa do texto continua atual. Esse é o maior parâmetro sobre a necessidade do porque ele precisa ser montado", disse ele, que acredita que a peça deve gerar muita reflexão no público: "Se as pessoas virem assistir o nosso espetáculo e saírem minimamente incomodadas com que elas estão assistindo, será um ponto positivo para todos nós".

Júlio conta que a produção tem sido bastante cuidadosa para que o texto não transmita questões discriminatórias, que não são aceitáveis em 2023. "A gente tá tentando gestar ele com muito cuidado e com muito carinho", diz ele, adiantando que a peça mostra situações de racismo sofrida por um dos personagens.

"Tivemos a consultoria de grandes pessoas à frente de todo esse movimento, que estão juntos com a gente para reparar essa dramaturgia racista, sem descaracterizar o que acontecia em 1968. É um trabalho bem difícil, mas eu acho que a gente tá conseguindo encontrar um caminho interessante", declara o ator, que tem preparado para 2024 a montagem brasileira da peça Equus, que na Broadway foi protagonizada por Daniel Radcliffe.

Em Os Garotos da Banda, Julio viverá Cowboy, um garoto de programa que é contratado como forma de presente para Michael, que decidiu reunir alguns amigos durante uma festinha em seu apartamento. O que eles não esperam, é que a reunião se torna um ambiente própricio para despertar ressentimentos reprimidos e um venenoso jogo de revelações pessoais.

Segundo o ator, a montagem brasileira de The Boys in the Band vai além de uma produção para discutir questões sobre a comunidade LGBTQIA+, mas também é uma grande celebração de amigos que conseguiram se reunir em um projeto especial. "É a primeira oportunidade que a gente está tendo de reunir um grupo", afirma.

"Eu tô muito apaixonado por estar fazendo essa peça e ver meus amigos brilharem tanto. São nove estrelas em um elenco, são nove pessoas que brilham e a gente tá muito ansioso. A gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza vai ser polêmico", disse o ator, que no próximo ano estará no musical da Hebe, representando o apresentador Silvio Santos.

Além de Júlio Oliveira, o elenco também conta com a presença de nomes como Leonardo Miggiorin, Tiago Barbosa, Otávio Martins, Caio Evangelista, Mateus Ribeiro, Bruno Narchi, Heber Gutierrez, Heitor Garcia e Caio Paduan.