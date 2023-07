Famosos vão ao velório do ator Zé Celso em São Paulo

Regina Casé, Pascoal da Conceição e mais amigos dão o último adeus para o ator Zé Celso, que faleceu nesta quinta-feira, 6

O corpo do ator Zé Celso Martinez Corrêa foi velado no Teatro Oficina, em São Paulo, no final do dia desta quinta-feira, 6. Ele faleceu pela manhã enquanto estava internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, com queimaduras do corpo após ser vítima de um incêndio acidental em seu apartamento enquanto dormia.

O velório reuniu amigos e familiares dele para a despedida no local que ele fundou no final da década de 1950, o Teatro Oficina. Entre os presentes no velório estava a atriz Regina Casé e o ator Pascoal da Conceição.

Durante a cerimônia de despedida, os amigos cantaram e dançaram em homenagem ao artista e com muita emoção.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

A morte de Zé Celso

O ator, diretor e dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa faleceu na manhã desta quinta-feira, 6, aos 86 anos de idade. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer queimaduras em seu corpo durante um incêndio que atingiu o seu apartamento nesta semana .

O quadro de saúde dele era considerado grave e ele sofreu uma piora ao desenvolver insuficiência renal. A morte dele aconteceu em decorrência da falência dos órgãos na manhã desta quinta-feira, informou o Jornal O Globo.

Zé Celso foi internado na manhã de terça-feira com 53% do corpo queimado. O artista estava dormindo em seu quarto quando o local começou a pegar fogo. A investigação aponta que o incêndio pode ter começado em um curto-circuito do aquecedor.

O acidente deixou outros três feridos, sendo o marido dele, Marcelo Drummond, e os amigos Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Os três também foram internados por causa da inalação de fumaça quando foram salvar Zé Celso.

Vale lembrar que Zé Celso teve uma longa carreira na dramaturgia brasileira. Ele foi um dos grandes nomes do teatro brasileiro e criou o Teatro Oficina, em São Paulo, junto com amigos no final da década de 1950.