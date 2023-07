Eduardo Suplicy revela como foi visitar Zé Celso na UTI: 'Não há garantia de que vá viver'

Eduardo Suplicy comove ao fazer relato sobre a saúde de Zé Celso, que está internado após sofrer queimaduras em incêndio

O deputado estadual Eduardo Suplicy foi visitar o ator e dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e contou uma atualização sobre o estado de saúde do artista. Zé Celso está internado em estado grave após sofrer queimaduras em 53% do corpo por causa de um incêndio em seu quarto.

Em conversa com a colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, Suplicy contou sobre a gravidade do caso. “Não há garantia de que Zé Celso vá viver. Mas tudo está sendo feito para que ele possa se recuperar”, disse ele, que ainda contou como viu o artista. “Ele estava deitado, com máscara respiratória. Não se sabe quanto tempo ele ainda vai ficar desacordado”, afirmou.

Suplicy e Zé Celso são amigos há muitos anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Suplicy (@eduardosuplicy)

Pouco depois, uma atualização sobre o estado de saúde de Zé Celso foi divulgada na imprensa. A equipe médica informou que ele teve uma piora em seu quadro e apresenta sinais de insuficiência renal. Ele segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Além de Zé Celso, outras três pessoas também ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Em nota oficial, o Teatro Oficina, que foi criado por ele na década de 1950, informou sobre o ocorrido. "Após incêndio em seu apartamento na madrugada de hoje (4/7), Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações. Os outros 3 moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura", escreveram.