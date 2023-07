Zé Celso apresenta piora no quadro clínico e novos problemas preocupam

Zé Celso apresenta piora no quadro clínico; ator teve 53% do corpo queimado

O estado de saúde de Zé Celso Corrêa Martinez se agravou nesta quarta-feira, 5. Segundo informações reveladas pela equipe médica, o ator não está se recuperando bem e agora apresenta sinais de insuficiência renal.

Ele segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, em uma Unidade de Terapia Intensiva. O dramaturgo respira com a ajuda de aparelhos após ter 53% do corpo queimado após um incêndio em sua apartamento.

Zé Celso tem recebido a visita de amigos próximos que trazem notícias sobre o quadro clínico. Aos 86 anos, ele não tem conseguido reagir ao tratamento para as queimaduras.

Mais cedo, a médica Luciana Domschke detalhou o estado de saúde do diretor teatral. Amiga de longa data do artista, a atriz atualizou como o famoso está e falou sobre outras vítimas do incidente.

“Estou aqui na frente do Hospital das Clínicas. Acabei de conversar com os médicos que estão cuidando do Zé Celso na UTI. O caso dele é grave, com queimadura extensa de 53% da superfície corporal, mas ele está estável, está lutando, com bastante suporte, tanto ventilatório - ele está sedado e entubado - com ventilação mecânica”, começou a Dra. Luciana, no vídeo.

“Algumas drogas auxiliam ele a manter os dados vitais dentro da normalidade. Apesar de um caso bastante grave, a gente quer que vocês todos consigam profundamente acreditar na capacidade do Zé de superar isso. Ele tem força e vontade de viver suficientes pra sair dessa. Vamos enfrentar aí um período de recuperação e vamos passando informações conforme vamos obtendo aqui. Fortes e juntos. Vamos em frente”, completou a médica.

Acidente foi grave

O diretor de teatro Zé Celso Martinez (86) foi internado nesta quarta-feira, 4, após ser vítima de um incêndio no próprio apartamento, em São Paulo. O caso aconteceu um mês depois do artista oficializar seu casamento com o ator Marcelo Drummond (60).

O incidente envolvendo Zé Celso foi confirmado pela assessoria de imprensa do Teatro Oficina, companhia comandada pelo artista. Foi revelado que, além do diretor, outras três pessoas que estavam na casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça.