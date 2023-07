Drayson Menezzes retorna aos palcos de teatro com O Rei Leão: "É doideira!"

Em entrevista à CARAS Brasil, Drayson Menezzes compartilhou a experiência de viver o rei Mufasa no musical O Rei Leão após 6 anos longe do teatro

Após uma temporada de sucesso entre 2013 e 2014, o musical da Broadway O Rei Leão está de volta ao Brasil, dez anos depois de sua primeira passagem pelo Teatro Renault, no centro de São Paulo. E desta vez, a produção conta com o ator Drayson Menezzes, que vive o icônico rei Mufasa nesta nova montagem brasileira do clássico da Disney.

Em entrevista à CARAS Brasil, Drayson compartilhou a sua experiência como parte do elenco do musical e deu detalhes exclusivos sobre os bastidores do espetáculo. E ele não poupou detalhes sobre como foi voltar aos palcos após 6 anos longe do teatro.

"Até agora tô tentando assimilar tudo. É incrível pensar que sou um rei da Disney! É muito emocionante mesmo. Mas acho que o mais legal é poder invocar frases icônicas, e que têm significados tão profundos, e deixar isso passar pelo meu corpo e pelo meu fazer artístico. É uma honra poder chegar no coração das pessoas com esse personagem", declarou o ator.

O artista vê muito de Mufasa em si, o que lhe faz se identificar com o rei desse grande clássico infantil. "Mufasa é amoroso e tem um olhar profundo e sensível para a vida. Procuro levar minha vida assim também. Olhando pros ciclos, protegendo quem precisa. Mas também não tenho medo de partir pra briga, assim como o Mufasa", afirmou Drayson.

Contudo, o irmão de Sheron Menezzes foi uma última adição para o elenco de O Rei Leão. Segundo Drayson, sua convocação ao elenco aconteceu "nos 45 do segundo tempo", quando foi convidado por Thiago Rodrigues, diretor musical residente, para participar da produção. "Sou extremamente grato ao Thiago por isso! Acho que era pra ser mesmo, porque bastou essa etapa para que fosse selecionado para interpretar o Mufasa. Tem 6 anos desde o último musical que fiquei em cartaz. Voltar pros musicais neste espetáculo é uma doideira que ainda estou assimilando", contou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drayson Menezzes (@draysonmenezzes)

Os bastidores de Mufasa

Na entrevista, Drayson Menezzes não poupou detalhes do processo que passou para viver Mufasa no musical brasileiro. Quando questionado sobre os desafios que precisou enfrentar para viver o personagem, ele respondeu com bom humor. "Não deixar o ator Drayson chorar de emoção? [Risos] Eu amo tudo sobre esse personagem", brincou ele.

Contudo, toda essa "doideira" que ele está vivendo ainda lhe faz encarar alguns de seus medos pessoais, como o medo de altura. "A Pedra do Reino é alta e tem uma cena de queda feita com cabo de aço", afirmou o ator. Ele também contou que há alguns detalhes na direção do espetáculo que lhe desafiam como artista. "A direção pede um caminhar específico, movimentos desenhados, mas isso me encanta e motiva mais do que desafia", contou.

Foto: Caio Gallucci

A caracterização de Mufasa também é um dos detalhes mais impressionantes desta nova temporada de O Rei Leão. Nos palcos, Drayson é acompanhado de um belo traje dourado e uma gigante máscara de leão na cabeça que, pelo seu tamanho, parece ser um desafio.

"É pesado, não vou mentir, mas hoje quase nem percebo. Tive tempo para me entender com a máscara, com o peso e com as possibilidades cênicas dela, e isso foi muito importante", contou ele. Para o ator, usá-la tem um significado muito grande. "Teve algo de mágico e ancestral quando usei a máscara do Mufasa pela primeira vez. Não tem como não se sentir um rei com ela."

O espetáculo

A nova montagem brasileira de O Rei Leão conta com novidades em sua produção. A que mais chama atenão, no entanto, é a presença de 12 atores sul-africanos entre o elenco do musical. Perguntamos ao Drayson como que foi a experiência de dividir o palco com estrangeiros e ele prontamente afirmou que eles são "a alma do espetáculo".

"Conviver com esses artistas incríveis é mais um presente que O Rei Leão me proporciona. Conhecer a cultura de suas diferentes etnias, entender sua relação com suas tradições, suas histórias e suas trajetórias profissionais… Além de presenciar o talento absurdo deles! Já posso dizer que tenho irmãos sul-africanos pra vida", dividiu o artista.

Drayson também contou sobre o seu encontro com Julie Taymor, diretora responsável por adaptar O Rei Leão para um musical nos anos 90, quando estreou na Broadway. A artista veio ao Brasil acompanhar a nova temporada brasileira de pertinho e aproveitou para dividir o seu conhecimento sobre a peça com o elenco.

"Foi uma oportunidade ímpar ouvir sobre o processo de criação e trajetória desse espetáculo de 25 anos de estrada. A Julie sempre faz os apontamentos finais da direção, que nessa montagem foi feita de maneira incrível pelo Anthony Lyn, diretor associado. Poder trabalhar diretamente com ela foi incrível e engrandeceu ainda mais nossa montagem", afirmou.

Outros projetos de Drayson Menezzes

Além de ator, Drayson também se aventura em outras artes, como a moda. Ele é dono de duas marcas de roupa e participa do design de várias peças incríveis. Na pré-estreia de O Rei Leão, ele escolheu um look assinado por ele mesmo para chegar ao evento e contou um pouquinho à CARAS Brasil sobre o processo de criação do modelo.

"Eu me inspirei nas roupas tradicionais de Gana que usam o Kente, que no Brasil pode ser conhecido como capulana ou ankara. Esses tecidos e padrões remetem à ancestralidade e realeza. E Mufasa é um rei! Como já tenho duas marcas de roupas, criei a saia com a Galo Solto, minha marca de saias masculinas, e a camisa em colaboração com a Pisces by Drayson Menezes", contou o artista.

Foto: Caio Gallucci

No entanto, a atuação continua sendo seu foco principal de carreira. Mesmo após retornar aos palcos do teatro, Drayson continua focado em projetos audiovisuais, com várias novidades que estrearão ainda este ano.

Em agosto de 2023, ele participará da série do Globoplay As Aventuras de José e Durval, que conta a história de Xitãzinho e Chororó. Já no final do ano, ele estreará na série A Magia de Aruna, do Disney+, e no filme O Lado Bom de Ser Traída, da Netflix.