Carolina Dieckmann relembra apresentações de seu show, Karolkê: ''Vontade de voltar com essa peça''

Carolina Dieckmann lembrou com carinho das apresentações de seu show, Karolkê, que acontecia antes da pandemia

Nesta quinta-feira, 21, Carolina Dieckmann (43) decidiu usar suas redes sociais para lembrar das apresentações de seu show, Karaokê, que aconteciam antes da pandemia.

A atriz publicou um vídeo onde ela reuniu algumas cenas onde ela aparece cantando e se divertindo em cima do palco, misturando uma sequência de depoimentos dos fãs que foram assisti-la ao vivo, naquela época.

Na legenda, a loira escreveu: "Meu tbt de hoje é todinho dedicado ao público que foi ver o karolkê antes da pandemia, e que me faz ter ainda mais vontade de voltar com essa peça que é uma festa no coração de quem vai…"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Contando os dias pra voltar!", disse um. "Karolke é a festa mais linda que existe! Eu sou e sempre serei apaixonada por ele!", escreveu outro. "Coisa linda!", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Carolina Dieckmann lembrando com carinho do seu show, Karaokê:

Carolina Dieckmann mostra momento romântico com o marido, Tiago Worcman

Recentemente, Carolina Dieckmann usou suas redes sociais para exxibir um momento romântico que viveu ao lado do marido, Tiago Worcman.

A atriz publicou um clique onde ela aparece dando um beijo no amado e se derreteu na legenda, agradecendo Luísa, filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro, que fez o registro.

"O amor pela luz dos olhos de Luisa", escreveu ela na ocasião.

