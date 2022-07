Carolina Dieckmann mostra momento romântico com o marido, Tiago Worcman: "Amor"

A atriz Carolina Deickmann postou nas redes sociais uma foto beijando o marido, Tiago Worcman

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 19h15

Carolina Dieckmann(43) usou as redes sociais na tarde deste sábado, 16, para compartilhar um clique romântico ao lado do marido, Tiago Worcman.

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram, a atriz aparece dando um beijo no amado. O registro do momento de amor foi feito por Luisa (12), filha de Fernanda Rodrigues (42) e Raoni Carneiro (40).

"O amor pela luz dos olhos de Luisa @luisa.erlanger", se derreteu Dieckmann na legenda da publicação.

Recentemente, Carol completou 19 anos de união com Tiago Worcman, e ela fez uma linda declaração para o marido. Na web, ela fez questão de escrever um belo texto para o amado ao publicar um clique em que aparece sorridente ao lado dele.

"Sim, 19 anos, ou pra ficar bem impressionante: 6935 dias, que pra mim parece número de uma vida. Não vou dizer foi fácil, mas foi escolhido; a gente se escolhe todo santo dia. Não posso dizer que foi difícil, porque não saberia o que fazer sem você. Só posso dizer que é AMOR [...]", disse ela em um trecho da homenagem.

