Ator mirim de Terra e Paixão, Felipe Melquiades faz sua estreia no teatro

Felipe Melquiades comemora sua estreia nos palcos com o espetáculo As Artimanhas de Molière

O ator mirim Felipe Melquiades fez a sua estreia nos palcos do teatro. Além de interpretar o Cristian na novela Terra e Paixão, ele está no elenco do espetáculo As Artimanhas de Molière, dirigido por Cristina Bethencourt e Dodi Cardoso, no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro.

“A estreia foi ótima e uma surpresa. Eu estava com o coração acelerado. Nossa preparação é muito legal, mas não imaginava como era subir em um palco com uma plateia ao vivo, em tempo real. Amei atuar no teatro, é espontâneo e maravilhoso”, disse ele à CARAS Digital.

Os pais dele também ficaram encantados com a estreia do herdeiro. “Nunca vimos o Felipe tão empolgado”, comemoraram nos bastidores.

Felipe Melquiades - Foto: Richard Bazoni

Felipe Melquiades já contou sobre a novela Terra e Paixão

Felipe Melquiades tem 10 anos de idade, é paulista e se mudou para o Rio de Janeiro para participar das gravações da novela Terra e Paixão. Ele está em seu primeiro trabalho em novelas e está contente em trazer o tema do albinismo para ser tratado na TV aberta. “Terra e Paixão é uma das únicas novelas que trata sobre o albinismo e o bullying contra os albinos”, disse ele em entrevista na CARAS Digital, e defende a importância desse tema na TV. “[É importante que as pessoas saibam] que o albinismo não é raça ou doença, é uma alteração na quantidade de melanina”, declarou.

Ao falar sobre o seu trabalho na novela, ele é só alegria! Felipe contou que foi chamado para fazer testes para a novela e passou. “Minha mãe postou uma foto minha, bem aleatória, e a TV Globo estava procurando um ator albino. Então, a Gy Rodrigues, da Agência Five, me convidou para fazer alguns testes. Minha mãe conversou comigo sobre eu quis muito fazer. Graças a Deus deu tudo certo”, afirmou.

O ator mirim ainda não tinha pensando em seguir carreira artística antes de ser chamado para o teste, mas está adorando a nova experiência. “Estou amando. É bem legal e uma experiência totalmente nova para mim. Está todo mundo me reconhecimento nas ruas por causa do Cristian”, disse ele, que se reconhece em seu personagem. “Ele é bem inteligente, é albino e me representa nas cenas de X-Burger”, brincou ele, citando que os dois adoram comer de tudo.

Na trama, ele contracena com atores veteranos da TV, como Débora Falabella (44), Tata Werneck (39) e Ângelo Antonio (58), e garante que se dá bem com todomundo. “Todos são bem legais. A Débora me dá carinho e atenção. A Tata faz piadas bem legais antes das cenas. E o Ângelo brinca muito comigo dentro e fora das gravações. Eles são maravilhosos comigo o tempo todo”, afirmou ele.