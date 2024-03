Angela Figueiredo revive passado de comédia como mãe no teatro: 'Arrisquei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Angela Figueiredo fala sobre estrelar espetáculo e abre o jogo sobre casamento de longa data com Branco Mello, do Titãs

Angela Figueiredo estrela a peça Elas São de Matar, com últimas sessões no Teatro Nair Bello, em São Paulo, neste sábado, 2, e domingo, 3. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abre o jogo sobre casamento de longa data com Branco Mello, do Titãs, e fala sobre reviver passado de comédia como mãe no teatro: "Arrisquei".

"Fazia tempo que eu não fazia comédia. Comecei na TV com Guerra dos Sexos e teve uma época que eu fazia o programa dos Trapalhões. Convivia com eles na Globo há milênios, em outra encarnação. Depois, trabalhei muitos anos com os Parlapatões, grupo de teatro de palhaços com quem aprendi essas palhaçadas e a minha veia cômica", compartilha Angela Figueiredo .

Com um processo diferente do que está acostumada nos trabalhos, a atriz conta que conseguiu arriscar durante o desenvolvimento da comédia Elas São de Matar: "Me dava umas inspirações e eu conversava com o diretor. Ele falava: 'Vamos ver, faz aí, testa'. Muita coisa foi colando. Tive liberdade de ousar e de fazer as maiores coisas. Arrisquei, de uma forma segura, mas chegando no limite da minha criatividade".

No espetáculo como Glória, Angela Figueiredo também reflete sobre sua personagem: "Ela tem problemas com os filhos e continua passando a mão na cabeça deles, mas eles não são pessoas legais. Eles são um pouco abusivos com ela, e isso deixa ela muito frágil. Com esse encontro de amigas, ela tem mais afeto e carinho e precisa ouvir as coisas erradas que ela faz".

Além da vida profissional, a atriz ainda é casada com Branco Mello, do Titãs, com quem vive romance há cerca de 35 anos. "Somos bem parceiros no trabalho também. Eu e ele damos pitaco o tempo todo. A gente se ajuda em tudo há muitos anos. Além de namorados, trabalhamos juntos muito bem. É um casamento muito bom", pondera Angela Figueiredo, que também acompanhou a turnê Encontro da banda do marido.

"Fui para todos os shows com o Branco, que vinha de cirurgias e uma batalha grande de tumores. Quando começou, falei que ia acompanhar porque ainda estava preocupada com ele e eram muitos shows seguidos. Foi incrível juntar toda a galera", completa a atriz.