Alessandra Verney compartilha camadas para viver peça dentro de peça: 'Desafiador'

Em entrevista à CARAS Brasil, Alessandra Verney revelou que recebeu benção de Miguel Falabella para espetáculo

Alessandra Verney (49) estrela o musical Kiss Me, Kate - O Beijo da Megera, em cartaz no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, até o próximo domingo, 1. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou que recebeu benção de Miguel Falabella (66) anos antes de protagonizar o mesmo espetáculo com o ator e compartilhou camadas para viver duas protagonistas em peça dentro de peça: "Desafiador".

"É muito desafiador poder trabalhar os detalhes dos dois personagens e a sua mistura, assim como suas oscilações de humor em dose dupla. Tudo para contar a história dentro da história", contou a atriz sobre a trama que mistura bastidores de um espetáculo teatral com a própria peça encenada.

"Isso aumenta ainda mais o número de camadas a serem exploradas. É um trabalho fascinante! Até porque as diferenças também estão nas sutilezas que vão diferenciar um personagem do outro. A caracterização ajuda bastante, mas a atitude de uma e de outra é que dita tudo", acrescentou Alessandra Verney .

Na época em que participou do espetáculo pela primeira vez, em 2015, a atriz estava em cartaz com o musical Memórias de um Gigolo, dirigido por Miguel Falabella. Alessandra Verney precisou escolher entre as duas produções e revelou que benção do colega de profissão ajudou na decisão: "Não dava para fazer os dois. Conversei com o Miguel sobre o convite e ele foi o primeiro a me dizer para agarrar a oportunidade. Sendo assim, me desliguei do Memórias e parti rumo ao Kiss Me, Kate - O Beijo da Megera, com a benção do Miguel - que, quem diria, futuramente faria o protagonista ao meu lado nessa nova montagem".

"Volta e meia eu o escutava cantando árias de ópera enquanto a gente se preparava para entrar no palco. Pensava: 'Miguel faria um belo Petruchio!'. Sempre o tive em mente para essa nova montagem, mas jamais pensei que ele poderia estar conosco por conta da sua agenda profissional. Quando fiz o convite, ele aceitou na hora", completou a também diretora da nova montagem de Kiss Me, Kate - O Beijo da Megera.