Caio Paduan entrega gafe em bastidores de espetáculo: 'Deu ruim'

Em entrevista ao Podcast da CARAS ao vivo, Caio Paduan revelou história dos bastidores de Iron - O Homem da Máscara de Ferro

Caio Paduan (36), conhecido por sua carreira na atuação, está em cartaz com o musical Iron - O Homem da Máscara de Ferro, em São Paulo. Em entrevista ao Podcast da CARASao vivo, o ator revelou história dos bastidores do espetáculo e entregou que cometeu gafe: "Deu ruim".

"Quando começou a rolar de termos microfone, já me senti uma coisa meio Bruno Mars, Madonna, muito chique. Todo dia, eu via um monte de papeizinhos de alumínio na bancada do camarim. Eles riem até hoje, é a gafe do Caio, 'não deixem o Caio sumir com os papéis alumínio', porque eu via um monte de papeizinhos quadradinhos cortadinhos certinhos e, na minha cabeça, pensei que tinha alguém comendo dadinho, bala, e jogando. E eu recolhia e jogava no lixo", compartilhou Caio Paduan .

"Um dia, o Rafael Leal veio falar comigo: 'Amigo, é você que fica jogando todos os papéis alumínio no lixo?'. E eu: 'É. É você que fica comendo? Quem está comendo papel? Não é possível, tem alguém comendo bala aqui'. Ele começou a passar mal de rir: 'É para tapar o microfone, para quando você vai comer, tomar água, para não estragar, porque esse negócio é carésimo. Amigo, pelo amor de Deus, proteja seu microfone. E você jogando todos os papeizinhos no lixo'. Até hoje eles falam", completou o ator sobre os bastidores de Iron - O Homem da Máscara de Ferro.

Leia também: Em cartaz na madrugada, Augusto Zacchi brinca: 'Chamam de horário maldito, mas a peça não'

Apesar de ter levado uma lição da história, Caio Paduan revelou que estragou um dos microfones durante a produção: "Com um [microfone], deu ruim. Era um de fio, um negócio delicadíssimo. Tinha que colocar na cinta por dentro e eu colocava para dentro da calça , mas não pode porque se não amassa. Peripécias do teatro musical".