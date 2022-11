Margot Robbie explica possível choro ao deixar casa de Cara Delevingne

Será?

Atriz Margot Robbie explica verdadeiro motivo de sua cara ao sair da casa de amiga que estava com problemas

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 17h22

A atriz Margot Robbie (32) decidiu falar sobre os rumores de que teria deixado a casa de Cara Delevingne (30) chorando. Ela nega que estava chorando, como foi noticiado em setembro deste ano. Na ocasião, a artista foi vista em West Hollywood, nos Estados Unidos, supostamente às lágrimas por conta do estado de saúde da amiga.

Para a Vanity Fair, ela explicou em uma publicação feita nesta segunda-feira, 14, o que realmente aconteceu. "Eu tinha algo no meu olho. [Nas fotos] Estou tentando pegar minha máscara facial, tentando segurar uma xícara de café, e não consigo tirar um fio de cabelo do meu olho", explicou a atriz do live action de Barbie.

Ela ainda fez questão de contar que não se tratava de um momento depois de visitar a amiga. "[Nas imagens] Não estou na casa de Cara, estou do lado de fora de um Airbnb que aluguei por cinco dias!", revelou.

As especulações aconteceram devido ao estado de Cara Delevingne na época, que estava deixando seus familiares e fãs preocupados, depois de ter sido vista em um aeroporto descalça, descabelada e agindo de maneira desnorteada.

Margot Robbie e Cara Delevingne se envolvem em confusão na Argentina

Margot Robbie e Cara Delevingne já causaram juntos neste ano. As atrizes se envolveram em uma confusão durante sua viagem à Argentina. Um paparazzo tentou tirar fotos delas, mas acabou ferido e teve de ser hospitalizado, prestando queixa na polícia, acusando os seguranças das duas de o agredir.

De acordo com fontes para o TMZ, as artistas estavam saindo de um jantar em Buenos Aires, entrando em um carro, quando um fotógrafo começou a tirar uma série de fotos de Cara e Margot. A situação assustou o motorista por aplicativo que foi embora. O problema é que Cara já estava no carro, enquanto Margot ficou com metade do corpo para fora. Ela saltou do carro para não ficar ferida, e enquanto estava no chão, o paparazzo teria insistido em tirar mais fotos. Então, dois amigos de Robbie apareceram e intervieram. Jac Rhis Hopkins e Josei Mac Namara Callum, profissionais do setor audiovisual, foram considerados seguranças pelas autoridades argentinas.