Margot Robbie e Cara Delevingne se envolvem em confusão na Argentina

Atrizes Margot Robbie e Cara Delevingne chegaram a ir para a polícia e um fotógrafo foi internado

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 15h36

As atrizes Margot Robbie (32) e Cara Delevingne (30) se envolveram em uma confusão durante sua viagem à Argentina neste final de semana, 1. Um paparazzo tentou tirar fotos das artistas, mas acabou ferido e teve de ser hospitalizado, prestando queixa na polícia, acusando os seguranças das duas de o agredir.

Segundo algumas fontes contaram ao TMZ, as atrizes estavam saindo de um jantar em Buenos Aires entrando em um carro que estava à espera delas, quando um fotógrafo e começou a tirar uma série de fotos de Cara e Margot. Então, a situação assustou o motorista por aplicativo que foi embora. O problema é que Cara já estava no carro, enquanto Margot ficou com metade do corpo para fora.

Ela saltou do carro para não ficar gravemente ferida, e enquanto estava no chão, o paparazzo teria insistido em tirar mais fotos. Então, dois amigos de Robbie apareceram e intervieram. Jac Rhis Hopkins e Josei Mac Namara Callum, profissionais do setor audiovisual, foram considerados seguranças pelas autoridades argentinas.

Ambos foram detidos pela polícia local, acusados de cometerem graves agressões contra o fotógrafo.

De acordo com a imprensa argentina, Pedro Alberto Orquera, o fotógrafo, sofreu uma fratura exposta no cotovelo e teve o couro cabeludo ensanguentado. Ele deve passar por cirurgia no braço.

“Estou psicologicamente muito quebrado, muito angustiado, não cai a ficha. Sofri uma violência inusitada e abri um processo”, contou Pedro para o portal Infobae. “Quando saíram e iam entrar num carro, as portas estavam trancadas e elas enlouqueceram. Assim eu consegui as fotos. Eles queriam levar minha câmera”, completou.

Cara Delevingne faz primeira aparição após flagra de crise em aeroporto

Cara Delevingne esteve presente em um evento de moda em Paris, na França. Foi a primeira vez que a modelo aparece publicamente depois de ser vista tendo um surto no aeroporto que preocupou os fãs sobre sua saúde. Além disso, ela foi vista andando bagunçada com seu cachorro e sua assistente, atrasada para um voo.

A atriz compareceu ao lançamento de uma parceria sua com a grife de Karl Lagerfeld, onde caminhou pelo tapete vermelho e apareceu para os fotógrafos. Duas semanas antes, Cara faltou ao evento do lançamento durante a Semana de Moda de Nova York.