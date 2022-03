Andressa Ferreira compartilha momentos carinhosos de sua rotina com Bento e encanta web

fofura!

Com registros inéditos, Andressa Ferreira chama atenção dos fãs ao exibir rotina cheia de amor com o filho

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 11h57

Nesta quinta-feira, 17, Andressa Ferreira (33) explodiu o fofurômetro ao compartilhar com a web como é sua rotina ao lado do filho, Bento (2).

A influenciadora exibiu um álbum recheado de registros com o pequeno se divertindo e a acompanhando nos compromissos diários.

“Momentos que contam uma história do dia a dia! Não são apenas fotos aleatórias!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Pelos comentários, os internautas deixaram vários elogios. “Eu sou apaixonada”, confessou um. “A beleza dele é única”, declarou outro. “Tão perfeitinho”, disse mais um.

Primogênito, o menino é fruto do casamento da morena com o deputado estadual Thammy Miranda (39), com quem sempre troca declarações românticas na web.