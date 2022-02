Andressa Ferreira se declara ao compartilhar fotos com o filho, Bento

A mulher de Thammy Miranda publicou uma sequência fofa ao lado do filho e fez uma bela declaração

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 18h28

Andressa Ferreira(33) usou as redes sociais para fazer uma declaração para o filho.

Nesta quinta-feira, 24, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Bento (2) e falou sobre como o menino mudou sua vida.

"Eu te dei a vida e você transformou a minha, meu filho!", se derreteu ela na legenda da publicação. O menino, vale lembrar, é fruto do relacionamento de Andressa com Thammy Miranda (39)

Recentemente Andressa brincou sobre a semelhança entre Bento e Thammy. A influenciadora entrou na 'trend' do Instagram, que imita o som do celular sendo desbloqueado através do rosto do dono do aparelho, mas ao invés de usar o rosto do marido, usou o do filho. "Quando quero desbloquear o celular do marido, mas tem FACE ID", escreveu ela na legenda, mostrando o filho na câmera.

Confira as fotos de influenciadora com o filho: