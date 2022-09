William e Harry superam suas divergências em respeito à avó

Com Kate Middleton e Meghan Markle, os irmãos William e Harry acatam pedido do pai e ressurgem juntos em público

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 09h40

Em meio à dor e à tristeza que tomou conta da Inglaterra desde o anúncio da morte da rainha Elizabeth II, uma cena fez todo o país se alegrar: William (40) e Harry (37) voltaram a se unir para homenagear a avó, que, sem dúvida, ficaria orgulhosa de ver os netos deixando as diferenças de lado em seu nome. Após encontro em Balmoral, na Escócia, onde a soberana faleceu, os filhos do agora rei Charles III (73) caminharam pelo Castelo de Windsor com suas eleitas, Kate Middleton (40) e Meghan Markle (41). Por lá, conversaram com os súditos e não esconderam a emoção diante das carinhosas homenagens à monarca. “O mundo perdeu uma líder extraordinária. Eu, no entanto, perdi minha avó. Ela estava ao meu lado nos momentos mais felizes e me ajudou nos dias mais tristes”, lamentou William.

“Ao celebrar a vida de minha avó, Sua Majestade, a Rainha — e em luto por sua perda —, somos todos lembrados da bússola-guia que ela era para muitos em seu compromisso com o serviço e o dever”, disse Harry, cuja última aparição ao lado do clã havia sido em junho, nas celebrações do Ju­bileu de Platina da rainha. Se­gundo fontes do palácio, o encontro foi um pedido de Charles, já que as relações entre eles estremeceram após Harry e Meghan renunciarem às funções reais e se mudarem para os EUA, em 2020. “Como irmãos, vocês sabem, há dias bons e há dias ruins. Seguimos caminhos diferentes, mas sempre estarei lá para ele”, chegou a dizer o duque de Sussex, pai de Archie (3) e Lilibet (1).

Com a morte da avó, William passa a ser o príncipe de Gales e Kate herda o título que fora de Diana (1961–1997), o de princesa de Gales. “Eu sabia que esse dia chegaria, mas vai levar um tempo até eu aceitar essa realidade”, frisou o nobre. “Quando Louis soube da morte, ele disse: ‘pelo menos ela está com o bisavô Philip agora’”, revelou Kate, citando o caçula, irmão de George (9) e Charlotte (7). “Windsor é um lugar solitário sem minha avó”, emendou Harry.

Enquanto isso, em Balmoral, na Escócia, o restante da família prestou homenagens e, assim como o quarteto, recebeu palavras de conforto dos súditos. “Minha mãe sempre liderou pelo exemplo”, disse a princesa Anne (72).