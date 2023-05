Wanessa Camargo: 'Ser mãe me transforma todos os dias'

Com José e João, Wanessa Camargo revela preocupações com a educação dos filhos, diz que fala sobre tudo com eles, inclusive da recente separação, e abre o jogo a respeito do trabalho mais autobiográfico da sua carreira

Desafio. Trabalho. Equilíbrio. Liberdade. Maternidade. Separação. Educação. Seja qual for o assunto, Wanessa Camargo (40) encara de frente. Não romantiza. Corajosa, transforma todos eles em arte, música, clipe. Não à toa, o novo álbum da cantora, Livre, tem nove músicas que transitam pela jornada de autodescoberta da estrela. As canções e vídeos serão lançados de três em três. O primeiro trio de músicas – Livre, Quem Sou Eu e Fragmentos – já estão disponíveis. À CARAS, depois de posar com os filhos José Marcos (11) e João Francisco (8), na suíte presidencial do Sheraton São Paulo WTC Hotel, para celebrar o Dia da Mães em nossas páginas, ela falou sobre todos os assuntos destacados no início do parágrafo. “Quero que as pessoas vivam comigo e vejam o processo rico de descobertas que estou vivendo”, convida Wanessa.

– O que você reconhece de si em seus filhos?

– O José tem o mesmo signo (Capricórnio), ascendente (Touro) e Lua (Gêmeos) que eu. Me vejo nele o tempo todo. Ele é intenso, focado, determinado. O João é um geminiano que não parece ninguém que conheço. Ele é sensível, amoroso e brincalhão.

– Como é educá-los?

– Minha maior missão é não cortar as asinhas deles, apenas podar. Do José, tento soltar a rigidez. O João tem algo lindo: adora abraçar as pessoas mesmo sem conhecê-las. Não quero que perca isso, mas explico que, às vezes, sofrerá rejeição. O trabalho dos pais é tentar errar o menos possível.

– O que aprendeu com a sua mãe e quer passar para eles?

– A minha mãe é acolhedora. Por mais que tivesse raiva das regras dela ou que brigasse comigo, me senti acolhida. Ser uma mãe disponível para acolher meus filhos em qualquer momento é o mais importante para mim. Eles são minha prioridade.

– Que desafios enfrenta na atual fase da sua maternidade?

– A geração dos meus filhos come tudo com embalagem. Isso me aflige. A internet também me preocupa. O João abriu uma conta no Insta e acompanho, coloquei filtro, mas não adianta, eles veem conteúdos que não aprovo no celular dos amigos. É difícil educar com redes sociais tão poluídas. Antes, existiam músicas de cunho sexual, mas sinto que havia mais opções fora desse leque. Hoje está tudo muito explícito.

– Você encaretou?

Entendi que tem coisas que precisam acontecer no devido tempo. A infância é o período para viver o lúdico, não de sexualizar.

– Que educação defende?

– Sou a favor da educação sem violência nem medo. Acredito no acolhimento. Seguir essa linha dá mais trabalho, mas funciona. Desde pequenos, falo com eles sobre o respeito à comunidade LGBTQIAPN+, as diferenças em relação à aparência, sexo. Sou verdadeira, não romantizo os temas. Por exemplo, tive que falar com eles sobre a minha separação.

– Como ter pais separados ajudou você a falar com seus filhos sobre a sua separação?

- Pelos nossos filhos, foi primordial manter uma relação de respeito com o Marcus (Buaiz, ex-marido). Não somos melhores amigos, mas damos risadas juntos, conversamos sobre as crianças, nos falamos pelo celular… Temos guarda compartilhada. Quando aparece um compromisso, negociamos a troca das datas. Se vivêssemos em pé de guerra, isso não seria possível. No começo, nós não nos relacionamos e, aos poucos, voltamos a conversar. Resolvemos toda a separação de forma simples e rápida. Não queria briga, eu queria paz. Então, cedi e ele cedeu também. Foi construtivo para as crianças.

– O que fez para deixar os meninos seguros?

– Expliquei que, independentemente do meu novo relacionamento amoroso, eles têm na minha vida o lugar que sempre tiveram e nada vai mudar isso. Sinto que estão compreendendo cada vez mais essa situação, inclusive com o pai namorando também.

– Livre é um álbum bem autobiográfico...

-Agora, sou uma artista independente e ninguém mais diz o que devo fazer. Canto, produzo e gravo o que quero. Nesse álbum, tive coragem de falar o que queria mas sem ser agressiva. Fui verdadeira e elegante com as pessoas citadas.

– O que fala a música Livre?

– De diversas situações, como quando estava casada, querendo me separar e pensava em como seria minha vida livre de qualquer situação em que não quisesse mais estar. Livre, inclusive, para trabalhar como gostaria. Falo de como seria a vida somente comigo mesma. Antes, tudo na minha vida tinha um lugar para satisfazer o outro.

– O que a faz se sentir livre?

– Ouvir a minha própria voz sem intervenções. Ver com os meus olhos e o meu coração. Se você ouve a sua voz, entende o que te faz bem, o que te motiva, terá liberdade para fazer escolhas.

– No dia 19 sai o clipe de Quem Sou Eu…

– Ele mostra como estamos no automático e fingimos que está tudo bem nas redes, mas no fundo é outra coisa. Exemplo: vivo em uma casa confortável, mas seria feliz em uma casinha pequena, pois preciso mais de mato do que de móveis. No clipe, verão esse conto de fadas em que me coloquei, essa fortaleza que não me fazia feliz.

– Fingia um conto de fadas?

- Não há um fingimento proposital. Somos ensinados que para ter felicidade é preciso se formar, trabalhar, casar, ter filho… A felicidade está dentro de nós e não no trabalho, no grande amor... A gente só pode ser feliz no agora.

– E tem Fragmentos, a última música dessa leva...

- Aí falo de relação. Porque vivi isso, um relacionamento que nunca deixou de ser amor apesar de não ter sido possível vivê-lo. Aceitar que, muitas vezes, vamos amar pessoas e não dará certo estar com elas e, tudo bem, pois não deixará de ser amor.

