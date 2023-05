Wanessa Camargo reflete sobre passado e dispara: "Não me fazia feliz"

Em entrevista à CARAS, Wanessa Camargo falou sobre o significado de seus últimos lançamentos para a sua vida pessoal

Wanessa Camargo (40) tem passado por um período decisivo em sua vida pessoal. Depois de uma separação pegou os fãs de surpresa, ela tem retomado a carreira de cantora e pretende desabafar artisticamente o que passou nos últimos anos. Em entrevista à revista CARAS, ela confessou que não estava feliz.

Sem contratos com gravadoras, a artista afirmou que agora se sente madura e segura o suficiente para montar projetos os quais ela poderá ser verdadeira com seus sentimentos.

"Agora, sou uma artista independente e ninguém mais diz o que devo fazer. Canto, produzo e gravo o que quero. Nesse álbum tive coragem de falar o que queria, mas sem ser agressiva. Fui verdadeira e elegante com as pessoas citadas", disse.

No último dia 19, por exemplo, Wanessa lançou o clipe da música Quem Sou Eu. Orgulhosa, ela disse que conseguiu reproduzir na produção o mundo que esteve presa por anos: "Ele mostra como estamos no automático e fingimos que está tudo bem nas redes, mas no fundo é outra coisa" .

"Exemplo: vivo em uma casa confortável, mas seria feliz em uma casinha pequena, pois preciso mais de mato do que de móveis. No clipe, verão esse conto de fadas em que me coloquei, essa fortaleza que não me fazia feliz ", disparou.

Leia também: Dado Dolabella faz homenagem apaixonante para Wanessa: “A melhor”

Apesar de revelar que não se sentia confortável com sua vida de antes, ela garante que apenas estava seguindo um padrão social do que achava importante para ser feliz.

"Não há um fingimento proposital. Somos ensinados que para ter felicidade é preciso se formar, trabalhar, casar, ter filho… A felicidade está dentro de nós e não no trabalho, no grande amor... A gente só pode ser feliz no agora", declarou.

MATERNIDADE

Ainda durante o bate-papo, Wanessa falou sobre como é educação de seus dois filhos José Marcos (11) e João Francisco (8), fruto do relacionamento com Marcus Buais. Segundo a cantora, ela tenta ser carinhosa e afetuosa, mas sem perder a autoridade.

"Sou a favor da educação sem violência nem medo. Acredito no acolhimento. Seguir essa linha dá mais trabalho, mas funciona. Desde pequenos, falo com eles sobre o respeito à comunidade LGBTQIAPN+, as diferenças em relação à aparência, sexo. Sou verdadeira, não romantizo os temas. Por exemplo, tive que falar com eles sobre a minha separação", afirmou.