Dado Dolabella faz homenagem apaixonante para Wanessa: “A melhor”

Apaixonado, Dado Dolabella se derrete por Wanessa nas redes sociais após receber declaração de amor no ‘Domingão com Hulk’

Dado Dolabella (42) provou que está aproveitando e muito a ‘segunda temporada’ de seu romance com a cantora Wanessa Camargo (40). Após receber uma declaração apaixonada da artista no Domingão com Hulk, o ator decidiu fazer uma homenagem super romântica em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 29, para celebrar o reencontro dos dois.

Apaixonado, Dado publicou uma foto em que aparece beijando a amada e adicionou um vídeo em que Wanessa durante sua participação no programa dominical da Globo. Ela aparece cantando ‘The Best’, canção de Tina Turner (1939-2023), cantora que morreu na última semana. Na legenda, ele usou um trecho da música para declarar seu amor: “Você é simplesmente a melhor, Wanessa”, o ator se derreteu.

Além da declaração apaixonada para namorada, ele ainda adicionou uma localização simbólica para foto: “Paraíso”, Dado escreveu em inglês. Nos comentários, os fãs dos pombinhos se derreteram com o afeto: “Nada mais lindo, que Deus os abençoe”, desejou uma seguidora. “Que perfeição”, elogiou mais uma. “Amo esse casal de milhões”, disse uma terciera. "Que coisa mais linda", exaltou outra.

Wanessa Camargo abre o jogo sobre o amor por Dado Dolabella:

No último domingo, 28, Wanessa Camargo participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e não fugiu ao ser questionada sobre o seu namoro com Dado Dolabella. A cantora decidiu abrir o coração e revelou vários detalhes sobre o reencontro com o antigo amor após se separar do empresário Marcus Buaiz.

“Eu estou na segunda temporada [do namoro]. Eu espero que seja a [temporada] final. São coisas que a gente não planeja na vida. Minha vida deu uma reviravolta e eu abracei isso. Eu quero ser feliz. Eu estou reaprendendo a ser leve”, Wanessa falou sobre o relacionamento após ser questionada por Hulk.