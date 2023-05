Wanessa Camargo fala sobre a guarda dos filhos após a separação de Marcus Buaiz

Wanessa Camargo conta sobre o acordo de guarda dos filhos com o ex-marido e relembra o clima após o divórcio: 'No começo, nós não nos relacionamos'

A cantora Wanessa Camargo (40) abriu o coração sobre a maternidade em uma entrevista na Revista CARAS antes do Dia das Mães. Em um trecho da entrevista, ela contou novos detalhes sobre a guarda compartilhada dos filhos, José (11) e João (8), com o ex-marido, o empresário Marcus Buaiz (43). Ela contou que eles conversam sobre as crianças, mas precisaram de um tempo para retomar esse contato após o divórcio.

"Pelos nossos filhos, foi primordial manter uma relação de respeito com o Marcus (Buaiz, ex-marido). Não somos melhores amigos, mas damos risadas juntos, conversamos sobre as crianças, nos falamos pelo celular… Temos guarda compartilhada. Quando aparece um compromisso, negociamos a troca das datas. Se vivêssemos em pé de guerra, isso não seria possível", disse ela.

E completou sobre a época da separação: "No começo, nós não nos relacionamos e, aos poucos, voltamos a conversar. Resolvemos toda a separação de forma simples e rápida. Não queria briga, eu queria paz. Então, cedi e ele cedeu também. Foi construtivo para as crianças".

Então, ela contou sobre o seu novo romance e o que fez para deixar os filhos se sentirem seguros neste período. "Expliquei que, independentemente do meu novo relacionamento amoroso, eles têm na minha vida o lugar que sempre tiveram e nada vai mudar isso. Sinto que estão compreendendo cada vez mais essa situação, inclusive com o pai namorando também", afirmou.

Wanessa Camargo relembra o fim do casamento

A cantora Wanessa Camargo relembrou sobre o processo criativo para o seu novo álbum, Livre, em meio a separação. “Passei por uma separação e, nesse processo, vi que precisava olhar para mim de novo sozinha, como indivíduo, ouvir a minha voz, meu silêncio. Minha virada foi justamente me ver novamente como Wanessa Godói Camargo. Pensar e ouvir apenas a minha voz”, disse ela ao site Splash, do UOL.

Então, ela contou que o projeto reflete sobre ela. “Esse álbum é muito pessoal, muito de dentro para fora. O primeiro ato é um ato interno que eu vivi. Uma história que estou contando de algo que veio acontecendo comigo. Um processo interno que eu vivi com meus filhos, meu casamento, meu trabalho, minha saúde mental”, afirmou ela, e completou: “Estava cheia de coisas para falar, precisando pôr para fora. Em julho, chamei umas parceiras muito queridas, fomos lá para a Chapada dos Veadeiros e fizemos uma música que está no segundo ato, Parte de Mim. Foi um processo muito mágico, muito íntimo”.