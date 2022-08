Sophia Valverde celebra o sucesso de Poliana Moça: 'Sou muito grata'

Em Campos do Jordão, Sophia Valverde fala de amadurecimento pessoal, o sucesso em 'Poliana Moça ' e relembra problema de saúde: 'Tinha muito medo de ser algo mais grave'

por Mariana Silva Publicado em 19/08/2022, às 12h29

Crescer em frente às câmeras foi algo bastante natural para Sophia Valverde (16). Pro­tagonista da novela Poliana Moça, do SBT, ela começou a atuar ainda muito pequena: aos 4 anos, já participava de comerciais de TV. Sua estreia na teledramaturgia, porém, só aconteceu em 2013, quando participou do remake de Chi­quititas, exibida pela mesma emissora de sua atual empreitada. Desde então, ela nunca mais parou de atuar. “Eu sempre quis ser atriz. Minha mãe me levava para os testes. Cheguei a fazer mais de 200 publicidades entre os meus 4 e 6 anos, acredita? Acho que súper me acostumei com tudo o que envolve o meio artístico, então, não sinto o peso da exposição”, detalha. Na pele de sua primeira protagonista, ela celebra o sucesso da obra, continuação de As Aventuras de Poliana, que estreou em 2018. “Foi muito especial viver todo esse período por ser a minha primeira protagonista. Também fiquei muito feliz, porque cresci com a personagem e sou muito grata por tudo o que Poliana me trouxe na vida”, avalia.

Aproveitando o período de folga das gravações da trama teen, a atriz se divertiu no Hotel Ort, em Campos do Jordão, durante a temporada de CARAS Inverno. “Amei participar do evento, a programação estava incrível, assim como o lugar, que é maravilhoso”, elogiou ela, sempre acompanhada pela mãe, Danielle Valverde. Para Sophia, aliás, o apoio familiar foi mais do que essencial para a evolução de sua carreira. “Ela é minha assessora, minha empresária, meu tudo. Minha família sempre tentou cuidar muito da minha agenda, do meu dia a dia. Então, sempre tive tempo para todas as atividades de uma criança e, hoje, de uma adolescente”, entrega.

E por falar em adolescência, a estrela garante que não pulou nenhuma de suas fases, mas, apesar da pouca idade, precisou lidar com problemas de gente adulta: em dezembro de 2021, ela descobriu um nódulo no seio que precisou remover por meio de cirurgia, em maio. “Tinha muito medo de ser algo mais grave e da parte da anestesia geral também. Mas, quando fiz a biópsia, antes mesmo da cirurgia, já me falaram da possibilidade de ser um fibroadenoma”, explica ela, referindo-se a um tipo de tumor mamário benigno, que pode atingir mulheres mais jovens. Todo o processo foi relatado por Sophia nas redes sociais com o propósito não só de comunicar os seguidores sobre sua saúde, mas também alertar as meninas de sua idade acerca do problema. “Muitas crianças e adolescentes se inspiram em mim e, por isso, é muito importante passar valores que são tão essenciais para o nosso dia a dia. Busco muito influenciar positivamente, sempre”, declara a atriz, que soma quase 15 milhões de fãs só no Instagram.

Além da carreira na TV, So­phia ainda carrega o dom da música. Recentemente, inclusive, estreou o filme Hora de Brilhar, disponível no catálogo do Dis­ney+, no qual dá vida a uma talentosa garota que precisa vencer o medo do público para realizar o sonho de ser cantora. “Sempre amei cantar, desde pequena. E, hoje em dia, é cada vez melhor ser uma artista completa: que atua, canta e dança”, reflete. Para os próximos meses, enquanto se dedica às gravações finais da novela Poliana Moça, Sophia revela que também participará de um novo filme, mas mantém segredo sobre o título. “Tenho certeza de que todos irão amar quando souberem. Quero continuar nessa carreira e tenho muitos sonhos. Peço a Deus que continue me dirigindo em tudo”, diz a musa teen.

Fotos: Paulo Santos; Produção visual: Carlos Henrique Duarte; Beauty: Milmakes; Produção executiva: Marley Galvão e Sônia Esper