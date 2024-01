Sophia Abrahão e Mariana Molina trocam experiências de vida com novo projeto: 'Futrico de amigas'

Amigas há 15 anos, Sophia Abrahão e Mariana Molina fortalecem vínculos à frente do podcast Avisa Chegando

Nada melhor do que a liberdade e a intimidade de uma amizade verdadeira. Com trajetórias de vida bastante semelhantes, desde que decidiram lançar o podcast Avisa Chegando, no YouTube, as atrizes Sophia Abrahão (32) e Mariana Molina (33) viram o vínculo entre elas se fortalecer ainda mais. “Temos muito a ganhar com nossas diferenças, mas quando podemos falar o que pensamos com alguém em quem realmente se confia, a conversa flui diferente. Com a Mari é assim”, diz Sophia, feliz com o sucesso do projeto.

Fofoca, festa, amizade, terapia, relacionamentos, vizinhos, trabalho e espiritualidade foram alguns dos temas abordados pela dupla desde o início. “A proposta é diferente dos podcasts que nós estamos habituados a ver. No Avisa Chegando, o clima não é de entrevista. A ideia é mostrar para o público o nosso futrico de amigas do dia a dia. Nós duas nos conhecemos há 15 anos e temos trajetórias muito parecidas”, explica a atriz, que chegou a abordar detalhes de sua vida pessoal — ela está há nove anos com o ator Sérgio Malheiros (30) — em episódios semanais.

A Mari é a irmã que não tive. Não sei como seria a vida sem sua amizade.

Recentemente, a dupla encerrou a segunda temporada do podcast, mas já planeja novidades. “É divertido e acolhedor, garante risadas e reflexões. Um papo de amigas que, temos certeza, faz as pessoas se sentirem parte da conversa”, avalia Mariana, que também é atriz. “Não tinha como não ficarmos amigas logo de cara. Mari é a irmã que eu não tive. Ela me acolhe, puxa a minha orelha quando precisa, me incentiva, me põe pra cima! Não sei como seria sem sua amizade. E o podcast é justamente a materialização de toda essa química”, declara Sophia, que se mostra animada para seguir na empreitada virtual ao lado da amiga.

FOTOS: GUILHERME LIMA