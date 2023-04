Roberto Rotter e Jorge Fontevecchia: elos

Parceria entre empresário e CEO do Grupo Perfil ultrapassa fronteiras

Uma parceria de sucesso que começou em solo verde e amarelo chegou em outros países. CEO do Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia (67) foi recebido pelo empresário brasileiro Roberto Rotter (65) e pela eleita, Paula (48), no SLS Hotel — do Grupo Own —, em Buenos Aires, Argentina. No encontro, também estavam o suiço Pierre Metrallier, sócio de Rotter, e a gerente-geral do SLS, Yael Rodriguez. “Estou feliz por receber um empresário tão fantástico como Fontevecchia. Nosso primeiro encontro foi no Brasil, no LSH, na Barra. Agora estamos aqui, em Buenos Aires. A parceria ultrapassou fronteiras”, celebrou Rotter.

No dia seguinte, Fontevecchia fez as vezes de anfitrião e apresentou o complexo editorial do Grupo Perfil, em Buenos Aires. Ao grupo liderado por Roberto e Paula somaram-se o assessor de imprensa Liberado Júnior (50), o gerente-geral do Hotel Own de Montevidéu, também do Grupo Own, Marcelo Barreiro, e o joalheiro de diamantes, Damian Colombo. “Estou feliz em receber a família Rotter, do LSH Brasil, na minha cidade! Nosso primeiro encontro aconteceu no carnaval, foi maravilhoso. Uma parceria sólida, agora estendida aos nossos veículos argentinos”, festejou Fontevecchia.

Pierre Metrallier, Yael Rosrifuez , Jorge Fontevecchia, Paula e Roberto Rotter

FOTOS: LIBERADO JÚNIOR