Reynaldo Gianecchini faz vários elogios para a ex-mulher, Marília Gabriela, em nova entrevista

O ator Reynaldo Gianecchini foi entrevistado pela Revista CARAS nesta semana e relembrou o seu casamento com a apresentadora Marília Gabriela, de quem se separou há alguns anos. Durante a conversa, ele fez vários elogios para a ex-mulher e relembrou os julgamentos que recebeu na época.

"Fui casado com uma mulher 24 anos mais velha do que eu. Conheci a Marília Gabriela e as pessoas me cobravam: ‘como assim ele veio desse mundo de modelos, de gente linda, e não está com uma menininha?’. Quando Marília entrou na minha vida, eu achei ela a mulher mais linda, mais foda, mais tudo! Ela é um conjunto que faz dela uma mulher sensacional e linda. Foi tão avassalador. Nunca pensei, mas rolou de forma espontânea. Foi fluido. E quando eu já estava seguro que queria estar naquele casamento, não me passava pela cabeça o que as pessoas pensavam", disse ele.

Então, ele comentou sobre a pressão para formar uma família. "Tinha aquelas pessoas que perguntavam se minha mãe não queria netos! Eu nunca quis ter filhos e não tinha essa questão. E se minha mãe queria netos, é uma questão dela. Isso é sobre ser você, não tem que corresponder a nada. É tão simples. As pessoas não vivem os seus desejos porque estão sempre tentando agradar. É libertador descobrir que você não precisa fazer isso, que pode ser você!", afirmou ele.

Vale lembrar que Reynaldo e Marília viveram um relacionamento entre 1999 e 2006.

Reynaldo Gianecchini revela que já levou 'tocos'

Também na entrevista na Revista CARAS, Reynaldo Gianecchini contou que já levou 'tocos' ao tentar iniciar novos relacionamentos. "Não tive muitos relacionamentos na vida, mas já aconteceu de terminarem e eu ficar arrasado. Só fui entender a questão do abandono porque terminaram comigo, fiquei arrasado e não conseguia lidar. E o que é a rejeição? Um não da vida! Então, já fui rejeitado e digo mais: já levei muitos ‘tocos’", afirmou.

Com isso, Gianecchini refletiu sobre os motivos que afastam seus possíveis contatos amorosos. "Acontece mais isso [tocos] do que o contrário! Porque eu venho com um pacote todo, as pessoas que se aproximam de mim, primeiro, lidam com a imagem que tenho e, depois, quebram essa imagem para

entender quem eu sou. Mas eu sou pé no chão, sou lá de Birigui, cresci na roça, sou de natureza simples, apesar de a vida ter sofisticado algumas coisas, sou de lá, minha essência está lá, pé na terra. E quem se aproxima não entende isso, para as pessoas é o galã da TV. Aí, ela chega primeiro e com o medo de não dar conta de enfrentar esse cara, ou chega com deslumbramento ou fazendo joguinhos. Os amigos falam: ‘você pega quem você quiser’. E digo: ‘tenho que fazer um exercício para conseguir flertar com alguém, porque não é simples’. Por isso, marcam comigo e não aparecerem, não aguentam", confidenciou.

FOTOS: MARSOVI; FILMAKER: DIEGO CORDEIRO; BELEZA: LUIS CARVALHO; ASSESSORIA/MANAGER:TATI ZEITUNLIAN; PRODUÇÃO EXECUTIVA: TZ PRODUÇES/ TATI ZEITUNLIAN / NELSON MARTINEZ