Record TV reúne elenco em gravação de especial

Com direito a amigo-secreto e muita farra, estrelas comemoram 70 anos da Record TV

Para encerrar 2023 com chave de ouro, astros e estrelas do telejornalismo, do entretenimento e da teledramaturgia da RecordTV se reuniram nos estúdios da emissora, em SP, para gravar o Especial Família Record, que neste ano celebra os 70 anos do canal. De cabeça erguida e com sorriso no rosto, Ana Hickmann (42) surgiu empoderada e cheia de esperança. “A gente tem que aprender a olhar para a vida de forma positiva, transformar a dor em amor”, disse a apresentadora do Hoje em Dia, que segue em processo de separação de Alexandre Correa (51) após denúncia de violência doméstica. Colegas de Ana na atração, Ticiane Pinheiro (47), Renata Alves (44) e César Filho (63) também marcaram presença. “Nós somos uma grande família e aprendemos muito um com o outro todos os dias”, afirmou Renata.

Pilotado por Tom Cavalcante (61) — que regressa à emissora após 12 anos —, o especial contou com a tradicional brincadeira de amigo-secreto, além de show especial de Joelma (49) e Wanderléa (79). “Estamos tontos até agora por querer acompanhar a Rainha do Pará”, brincou Tom, que tentou imitar a coreografia da cantora. Das bancadas dos telejornais para o palco, Mariana Godoy (54), Christina Lemos (59) e Sérgio Aguiar (53) se divertiram ao lado de ídolos da dramaturgia. “Que alegria participar da grande festa desta família!”, frisou Chris, que aproveitou para tietar o ator André Bankoff (42). “Chris estava deslumbrante. É uma rainha e eu a admiro demais”, elogiou André.

FOTOS: ANTONIO CHAHESTIAN E EDU MORAES