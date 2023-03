Pausas da musa Lucy Alves

Relax para manter o samba no pé

No ar como Brisa, na trama global das 9, Travessia, Lucy Alves (37) não desceu do salto durante a folia, mas aproveitou para descansar as pernas nos pufes da Eco Flame Garden, referência no segmento lifestyle outdoor, disponíveis no Camarote CARAS.

“Estou feliz de estar aqui com a revista! Parabéns pelos 30 anos de história”, disse ela.