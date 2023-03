No sambódromo, ilustres convidados encaram a maratona com conforto

Foliões de todo o Brasil aplaudem o maior espetáculo da terra com glamour e praticidade em meio ao versão do Rio de Janeiro

O verão carioca, que é sempre o protagonista, virou coadjuvante para dar vez ao carnaval. Nos dias dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, o calor foi grande, mas não maior que a vontade dos foliões de acompanhar o maior espetáculo da Terra. E para os convidados do Camarote CARAS que queriam assistir a tudo de pertinho, direto da frisa, a Poti Junior’s S/A Construtora e Incorporadora ofereceu um leque customizado para quem queria se refrescar.

Pensando no conforto dos convidados, a empresa ainda presenteou as personalidades com uma shoulder-bag customizada, facilitando a vida do folião que precisava carregar seus acessórios particulares com praticidade, como celular, chaves de carro, documentos... “Maravilhoso, uma festa bonita, uma festa realmente espetacular!”, constatou Altair Jr., presidente da Poti Junior’s S/A. “A ideia surgiu da minha esposa, ela que faz o merchan da empresa. É uma bolsinha que ela botou em prática e parece que está sendo um sucesso na CARAS”, festejou Altair Jr., no Camarote.

Antes de brilhar pela Vila Isabel, a cantora Gabi Martins (26) deu rasante no espaço vip e, claro, fez questão de se refrescar com o charmoso leque. Já as atrizes Giovana Cordeiro (26) e Suzy Lopes (43), no ar na novela global das 6, Mar do Sertão, junto com seus eleitos, os atores Giuliano Laffayette (31) e Paulo Vieira, respectivamente, aderiram às shoulder-bags. “É a primeira vez que passo o carnaval no Rio e já tive esse luxo de vir ao Camarote da CARAS”, celebrou Suzy. “Eu me emocionei com as escolas que eu via na TV. Sambei, fiquei até de manhã. Agora, sim, o ano pode começar. Feliz ano novo!”, brincou a artista paraibana.

