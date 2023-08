Modelo internacional, Jhona Burjack se destaca como ator

Brasiliense, Jhona Burjack atravessa as fronteiras e faz sucesso como modelo e ator: 'Ser ator tem aberto meus horizontes, a forma como eu olho o mundo'

De vez em quando, vida e ficção se confundem, devido às semelhanças em algumas partes da história. Esse é o caso do ator e modelo Jhona Burjack (28) e de seu personagem, Javé, da novela original do Globoplay Todas as Flores, que estreia em setembro, na Globo. Na trama, o rapaz é estimulado a participar de um concurso de moda e acaba se tornando modelo. “Foi interessante ter resgatado essas memórias de quando eu comecei a modelar. Todas as vezes que eu ia gravar, lembrava da sensação que eu tinha no início, de ficar acanhado no meio das pessoas, mas curioso também”, diz ele, em Milão, na Itália.

Ele foi acompanhar a namorada, a modelo Gabriella Pires (27), em sua agência, acabou chamando a atenção e foi convidado para fazer fotos. “Eu nem sonhava que iria me tornar modelo, ator... eu queria ser arquiteto!”, recorda, aos risos. Mas a oportunidade caiu em seu colo e o artista agarrou. Há oito anos, Jhona se divide entre Brasil e outros países. Já morou e modelou na Itália, Turquia, Inglaterra, França e EUA. “A experiência que tive nessas viagens, acho que faculdade nenhuma daria. Eu aprendo demais e gosto muito de conhecer outros países, outras culturas”, afirma.

Natural do interior de Brasília, da região administrativa de Gama, o ator e modelo, que vem de uma origem humilde, jamais imaginou que um dia conseguiria rodar o mundo, muito menos atuar em novelas da Globo. “Acho que nunca vou deixar de ter essa empolgação, de saber que o Brasil está me vendo, minha família me assistindo. Se Deus tem me dado essas oportunidades é porque ainda tenho uma missão grande a cumprir”, acredita Jhona, que estreou na emissora no remake de Éramos Seis. “Quero inspirar pessoas de cidades pequenas e famílias humildes como eu a acreditar que é possível, que se a gente correr atrás, a gente alcança”, afirma.

Foi um comercial ao lado da atriz espanhola Rossy de Palma (58) que fez o modelo ser notado por produtores da Globo e convidado para fazer testes, muito bem-sucedidos, no Brasil. Atuar em novelas tem sido um sonho, mas ele não quer parar por aí. Além de desejar trabalhar em terras verde-amarelas, o talento, que aproveitou o fim das gravações da trama de João Emanuel Carneiro (53) para se especializar mais na área, mira em uma carreira internacional. “Eu tive a oportunidade de fazer duas audições aqui fora, fui muito bem. Eu domino a língua, já conheço um monte de gente da indústria do cinema, já estou representado como ator por duas grandes agências na Europa e nos EUA, então, estou só me preparando para quando essa oportunidade surgir, eu agarrar com unhas e dentes, mas tenho quase certeza de que uma hora vai acontecer”, acredita ele, que, recentemente, fez dois cursos na Espanha.

Tímido assim como seu personagem, Jhona não se acha bonito. “Acho que tenho minha autoestima baixa. As pessoas falam que sou bonito, atraente, sexy, mas não me acho isso”, diz. Em uma fase mais madura, o brasiliense está em busca de autoconhecimento. “Tenho me olhado menos no espelho, tenho largado a vaidade um pouco de mão. Agora tenho buscado mais a minha beleza interior, a minha espiritualidade. Acho que é porque já estou quase chegando aos 30 anos, então estou nesse lugar de me conhecer, questionar minha existência”, reflete.

Além das buscas pessoais e da carreira nacional e internacional como ator, o artista quer oficializar a união com Gabriella, sua primeira e única namorada, com quem já mora junto. “Quero casar, ter filhos. Uma das minhas missões também é dar uma vida melhor para a minha família. Eles ainda são pessoas muito humildes. Quero ter meu lugar ao sol”, finaliza ele.

