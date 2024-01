Micael Borges, de Fuzuê, revela investimento fora do país: 'Me manter'

Em entrevista à CARAS, Micael Borges desabafou sobre dificuldades da carreira artística e revelou o que faz para driblar instabilidade

A instabilidade da vida do artista fez o ator Micael Borges (35) se adaptar para não passar por alguns perrengues. Com quase 20 anos de carreira, o artista revelou que decidiu fazer investimentos e entrar para o mundo dos negócios para ter um plano B. Em entrevista à CARAS, o artista abriu a intimidade e comentou sobre os desafios de sua profissão.

"Nunca pensei em desistir, a única coisa que faço é dar dois passos pra trás, analisar, respirar, ver no que posso evoluir, estudar, como adquirir conhecimento para mostrar nos próximos trabalhos e ter um diferencial. Mas desistir nunca veio ao caso, apesar de ser uma carreira difícil", disse.

Atualmente no ar com a novela Fuzuê, da TV Globo, o artista comentou que faz questão de movimentar suas finanças pensando no futuro. "A gente tem que estar sempre se reinventando e tem que investir em outras coisas fora da nossa área", afirma.

"Acho que isso é muito importante, falo para todos os meus amigos, quando estiver trabalhando, investe uma grana em outras coisas, para que isso te mantenha, para que você consiga viver dos seus sonhos".

Em meio às notícias de atores famosos que acabaram enfrentando dificuldades para se manter longe da televisão, Micael revelou que há algum tempo possui um negócio fora do país. "É com isso que consigo me manter. Quando o mercado não está tão aquecido, consigo me manter, mas desistir da profissão nunca passou pela minha cabeça", conta.

Apesar do plano B, o ator tem motivos de sobra para comemorar. Em alta no mercado audiovisual, ele tem emendado um trabalho atrás do outro, principalmente no streaming. "Eu estou muito feliz, estou vivendo uma fase boa, colhendo muitos frutos, emendei um trabalho no outro no streaming, agora a novela, e já tenho projetos futuros para o início deste ano, assim que as gravações de Fuzuê acabarem", relata.